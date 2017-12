Bei Barclays hat man weiter Gefallen am Premiumhersteller BMW. Wer sich für eine bevorstehende Weihnachtsrally wappnen möchte, kann sich entweder den Discount-Call HW3U70 auf den DAX ins Depot nehmen oder schaut sich den Turbo-Bull TD78GX auf BMW an. Wir schauen uns die Einschätzung von Barclays an und verweisen auf unser Webinar um 18.00 Uhr - Euer Egmond - Hier gehts zur ...

Den vollständigen Artikel lesen ...