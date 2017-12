Frankfurt - Die Renditekurve für US-Staatsanleihen hat sich in den vergangenen Wochen deutlich verflacht, so die Analysten der DekaBank.So sei der Zinsspread zwischen der Rendite von US-Staatsanleihen mit einer Laufzeit von zehn gegenüber zwei Jahren auf den niedrigsten Stand seit Oktober 2007 gefallen. Hintergrund hierfür sei, dass die Leitzinserwartungen für das kommende Jahr ansteigen, während im längeren Laufzeitenbereich ein Rückgang der Laufzeitenprämie einen stärkeren Renditeanstieg verhindere. Dies sei umso bemerkenswerter, als mit dem Beginn der FED-Bilanz-Reduzierung im Oktober eigentlich ein Anstieg der Laufzeitprämie zu erwarten gewesen wäre. Die Kurvenverflachung sei aus konjunktureller Sicht zu beachten, denn in der Vergangenheit sei eine inverse Zinsstrukturkurve oft ca. zwei Jahre vor dem Beginn einer Rezession aufgetreten. (Ausgabe Dezember 2017 / Januar 2018) (12.12.2017/alc/a/a)

