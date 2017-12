Dieter Zetsche soll Chefkontrolleur bei Tui werden. Der Daimler-Chef tritt im Oktober die Nachfolge von Klaus Mangold an. Der Reisekonzern will vor allem von Zetsches internationaler Erfahrung profitieren.

Daimler-Chef Dieter Zetsche soll im kommenden Jahr in den Aufsichtsrat von Tui berufen werden. Das kündigte der Reisekonzern am Dienstag an. Zetsche soll bei der Hauptversammlung am 13. Februar ...

