Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt ist am Dienstag nach einem gehaltenen Start bis am Mittag etwas deutlicher ins Minus abgerutscht. Der SMI pendelt dabei weiter um die Marke von 9'300 Punkten. Im Vorfeld der verschiedenen im Wochenverlauf noch anstehenden Notenbanksitzungen verhalten sich die Investoren zurückhaltend, zumal richtungsgebende Impulse praktisch gänzlich fehlen. So hat auch der am Morgen publizierte ZEW-Index der Konjunkturerwartungen deutscher Finanzexperten kaum Spuren an den Aktienmärkten hinterlassen. Ein auch nur ansatzweises Jahresendrally zeigt sich damit noch immer nicht.

Im weiteren Wochenverlauf könnte das Geschehen aber noch etwas an Fahrt gewinnen. An der für Mittwoch angesagten Sitzung der US-Notenbank dürfte das Fed einen weiteren Zinsschritt vornehmen, dies ist mindestens die Meinung einer klaren Mehrheit der Ökonomen. Das Überraschungspotential scheint damit zwar klein, die Marktteilnehmer werden aber dennoch die begleitenden Kommentare genau verfolgen. Dasselbe gilt für die letzte Pressekonferenz des Jahres des EZB-Präsidenten Mario Draghi am Donnerstag sowie für die SNB und ihre neueste Einschätzung der geldpolitischen Lage ebenfalls am selben Tag. Dannzumal wird zudem noch die Bank of England ihren neuesten Zinsentscheid kommunizieren.

Der Swiss Market Index (SMI) notiert um 11.45 Uhr 0,17% tiefer bei 9'298,67 Punkten. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) gibt 0,20% auf 1'496,54 Punkte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...