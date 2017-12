München (ots) - LinkedIn kürt die Autoren mit den qualitativ hochwertigsten Inhalten für die eigene Redaktionsplattform.



LinkedIn veröffentlicht heute die Liste der 25 "Top Voices" für das Jahr 2017. Das sind die Mitglieder im deutschsprachigen Raum, die auf der Redaktionsplattform von LinkedIn regelmäßig mit gerne geteilten Expertenbeiträgen glänzen. Die Redaktionsplattform ist eine zentrale Anlaufstelle der zehn Millionen Nutzer, die sich hier über neue Industrie-Trends, Technologien oder Brancheneinblicke auf dem Laufenden halten.



Influencer wie Daimler-Chef Dr. Dieter Zetsche, Innogy-CEO Peter Terium oder Miriam Meckel, die Verlegerin der Wirtschaftswoche, teilen regelmäßig Einblicke mit der Öffentlichkeit. Aber auch viele Mitglieder geben auf der Plattform ihr berufliches Wissen weiter und werden jetzt mit der Top Voices-Liste besonders gewürdigt.



"Zum ersten Mal veröffentlichen wir unsere Liste der LinkedIn Top Voices für das Jahr 2017 auch in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Mit dem Fokus auf 25 Mitglieder und fünf Influencer, deren herausragende Beiträge im letzten Jahr viele interessante Diskussionen ausgelöst haben", sagt Jörg Bueroße, Redaktionsleiter Deutschland, Österreich, Schweiz bei LinkedIn. "Wir haben dazu viele Daten durchforstet und verschiedene Faktoren untersucht. Die hohe Qualität der Autoren-Beiträge stand dabei im Vordergrund. Wir freuen uns sehr, dass die Arbeit unserer Redaktion von so vielen ausgezeichneten Autoren unterstützt wird. Und die Besten des Jahres 2017 zeichnen wir heute aus."



Bei den 25 Top Voices (http://ots.de/R31Zv) handelt es sich um folgende Mitglieder (alphabetische Reihenfolge - Methodologie siehe unten):



Dr. Ferri Abolhassan - Managing Director Service, Member of the Board of Directors - Deutsche Telekom GmbH Guido Bosbach - Inhaber - ZUKUNFTheute.net Adriana Clemens - Senior Communication Specialist/Extern - McKinsey & Company Marvin Eichsteller - Mitbegründer - BE² Elektromobilitätsgesellschaft UG Ibrahim Evsan - CEO - Connected Leadership Dr. Winfried Felser - CEO - NetSkill Solutions GmbH Ingrid Gerstbach - Design Thinking Expert, Autorin, Wirtschaftspsychologin - Gerstbach Design Thinking Werner F. Hahn - Trainer, Mentor, Autor - Hahn GmbH Robert Halver - Leiter Kapitalmarktanalyse - Baader Bank AG Sabine Kluge - Global Program Manager Learning and Development - Siemens AG Michael Kroker - Redakteur "Innovation+Digitales" - WirtschaftsWoche Annette Maier - Vice President Germany - VMware Hans-Joerg Naumer - Global Head of Capital Markets & Thematic Research - Allianz Global Investors Marcus K. Reif - Executive Director - Goldman Sachs Human Capital Management Dr. Holger Schmidt - Kolumnist, Dozent - Handelsblatt, TU Darmstadt Dr. Christoph Schmitt - Learning Engineer & Collaboration Coach am Zentrum für Lernen und Lehren - Hochschule Luzern Anne M. Schüller - Inhaberin - Anne Schüller Marketing Consulting Monika Schulze - Global Head Customer & Digital Experience - Zurich Insurance Company Ltd Susanne Thielecke - Senior Consultant Talent Management - Right Management Michael Trautmann - Vorsitzender und Gründer - Thjnk AG Alain Veuve - CEO - Accounto Technology AG Susanne Vieser - Content, Texte, Social Media - Text, Art & Konzept Ursula Vranken - Managing Director IPA & Founder - Digital Leadership Summit Günther Wagner - Experte für Change Management und (Digital) Leadership - Wagner Consulting Birgitta Wallmann - Anwältin, Journalistin, Autorin - AdVoConsults Unternehmensberatung



Neben diesen Top-Autoren zeichnen sich auch die deutschsprachigen Influencer durch einzigartige Hintergründe ihrer Branchen aus und bieten Insider-Einblicke aus der Chefperspektive. LinkedIn kürt die folgenden fünf Wirtschaftsgrößen (http://ots.de/aedMC) dank ihrer besonders hervorragenden Aktivität zu den wichtigsten Influencern.



1 Dieter Zetsche - Vorsitzender des Vorstands - Daimler AG 2 Miriam Meckel - Herausgeberin - WirtschaftsWoche 3 Peter Terium - CEO - innogy SE 4 Martina Koederitz - General Manager IBM DACH - IBM 5 Max Wittrock - Mitbegründer - mymuesli



*Methodologie:



Um die Top Voices-Liste zu erstellen, wurde eine Kombination aus Daten und redaktionellen Kriterien genutzt. Berücksichtigt wurde insbesondere, wie häufig Artikel, Kurzbeiträge und Videos eines Mitglieds geliked, kommentiert und geteilt wurden. Ebenfalls spielt in die Bewertung mit ein, wie sehr ihr Follower-Wachstum von ihren Veröffentlichungen auf LinkedIn beeinflusst wurde und wie oft ihre Inhalte in die Redaktionsplattform aufgenommen wurden - ein Zeichen für hohe Qualität. LinkedIn hat auch Wert darauf gelegt, eine Vielfalt an Themen und Stimmen zu berücksichtigen.



Die Liste bezieht sich auf die Aktivitäten innerhalb eines zwölfmonatigen Zeitraums von November 2016 bis November 2017. Wie bei allen LinkedIn-Listen wurden Mitarbeiter von LinkedIn und Microsoft nicht berücksichtigt.



