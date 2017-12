In einer Machbarkeitsstudie sind alle Optionen geprüft worden, wie die Schweizerische Südostbahn AG mit Photovoltaik Energie- und Betriebskosten sparen könnte. Dabei zeigte sich auch, dass Solarmodule auf Zugdächern weit weniger wirtschaftlich sind als auf Schallschutzwänden oder Bahnhofsdächern.Die Schweizerische Südostbahn AG (SOB) will mit Hilfe der Photovoltaik ihren Energiebedarf und die Betriebskosten senken. Daher habe sie das Unternehmen Swiss CMT AG beauftragt, ein entsprechendes Konzept für die Verbesserung der Energiebilanz seiner Regionalbahnen zu erarbeiten, hieß es am Mittwoch. Der ...

