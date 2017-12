DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIENMÄRKTE (13.06 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.665,70 +0,05% +18,63% Euro-Stoxx-50 3.588,32 +0,17% +9,05% Stoxx-50 3.191,27 +0,35% +6,00% DAX 13.138,75 +0,12% +14,44% FTSE 7.464,99 +0,15% +4,51% CAC 5.402,27 +0,29% +11,11% Nikkei-225 22.866,17 -0,32% +19,63% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 163,33% -18

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 58,37 57,99 +0,7% 0,38 +2,4% Brent/ICE 65,68 64,69 +1,5% 0,99 +12,1% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.242,99 1.242,11 +0,1% +0,88 +8,0% Silber (Spot) 15,77 15,72 +0,3% +0,05 -1,0% Platin (Spot) 888,50 889,50 -0,1% -1,00 -1,7% Kupfer-Future 2,98 2,99 -0,2% -0,01 +18,1%

AUSBLICK AKTIEN USA

Der lust- und impulslose Handel an der Wall Street dürfte sich fortsetzen. Denn über Nacht hat sich an der Ausgangslage nichts geändert: Anleger warten noch immer auf die ziemlich wahrscheinliche Leitzinserhöhung der US-Notenbank am Mittwoch, die laut CME-Daten mit einer Wahrscheinlichkeit von 100 Prozent eingepreist wird. Und noch immer herrscht Uneinigkeit und damit letztlich Verunsicherung über den weiteren Zinspfad. Eine hartnäckig niedrige Inflation mahnt die Fed zur Mäßigung bei ihren geldpolitischen Straffungen, die anrollende Steuerreform in den USA dagegen zu einem forscheren Vorgehen. Möglicherweise schaffen die vorbörslich erwarteten US-Erzeugerpreise hier etwas mehr Klarheit. Etwas Unterstützung für den Aktienmarkt kommt von der aktuellen Ölpreisrally auf die höchsten Stände seit 2015 im Zuge einer vorübergehend außer Betrieb genommenen Ölpumpleitung in der Nordsee. Doch selbst dieser Effekt reißt Investoren nicht aus ihrer Lethargie im Vorfeld der Fed-Entscheidung.

Comcast ziehen vorbörslich um 1,6 Prozent an. Der US-Kabelkonzern hat kein Interesse mehr an einer möglichen Übernahme von größeren Teilen des Medienkonzerns 21st Century Fox. Die Gespräche des Unterhaltungskonzerns Walt Disney über einen Kauf von Teilen von 21st Century Fox machten derweil weiter Fortschritte, so informierte Personen. Walt Disney steigen um 0,5 Prozent, 21st Century Fox legen um 0,1 Prozent zu.

Die Boeing-Aktie rückt um 1,5 Prozent vor. Das derzeitige 14 Milliarden Dollar schwere Aktienrückkauf-Programm werde durch eines über 18 Milliarden Dollar ersetzt. Zudem wird die Quartalsdividende um 20 Prozent auf 1,71 Dollar je Aktie angehoben.

Jabil schnellten nachbörslich um 5,6 Prozent nach oben, vorbörslich zeigt sich der Wert noch inaktiv. Der Auftragsfertiger der Elektronikindustrie hatte gute Geschäftszahlen vorgelegt.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

14:00 US/3M Co, Treffen zum Ausblick 2018

AUSBLICK KONJUNKTUR +

-US 14:30 Erzeugerpreise November PROGNOSE: +0,4% gg Vm zuvor: +0,4% gg Vm Kernrate (ohne Nahrungsmittel und Energie) PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: +0,4% gg Vm

FINANZMÄRKTE EUROPA

Die Börsen tendieren knapp im Plus. "Wir sehen, dass die Kunden abwarten", so ein Aktienhändler, auch mit Blick auf die Notenbanksitzungen im weiteren Wochenverlauf. Am Mittwoch gibt die US-Notenbank ihre Zinsentscheidung bekannt, am Donnerstag beraten EZB, Bank of England und Schweizer Nationalbank über ihre Zins- und Geldpolitik. Unter den Einzelwerten sorgen diverse Übernahmegebote für Kursfantasie. Weil die Unternehmen in Europa bei der billigen Finanzierung das Ende der Fahnenstange sähen, gebe es nun eine Art Zugzwang, heißt es. Für ein Kursfeuerwerk sorgt das 4,3-Milliarden-Übernahmegebot von Atos für den Smart-Card-Hersteller Gemalto. Der Gemalto-Kurs schießt um 31,9 Prozent nach oben. Atos gewinnen 5,2 Prozent. Allein 2017 habe es drei Gewinnwarnungen von Gemalto gegeben. Daher sei das Angebot "sehr, sehr hoch", heißt es. Anders ist die Kursentwicklung im Immobiliensektor. Dort fällt der Kurs des Käufers Unibail-Rodamco um 2,2 Prozent. Der Immobilienkonzern kauft den australischen Betreiber von Einkaufszentren in den USA, Westfield, für umgerechnet 13,3 Milliarden Euro. Nur eher moderat aufwärts geht es bei Lanxess und Akzo Nobel nach Berichten, wonach Lanxess Interesse an Teilen von Akzo Nobel haben soll. Lanxess legen um 2,1 Prozent zu, Akzo Nobel um 0,1 Prozent. Fraport liegen 0,6 Prozent im Plus nach der Vorlage starker Verkehrszahlen. Als eine "reine, aber sehr starke Sentiment-Story" werten Händler die Meldung von Dialog, künftig das Flaggschiffmodell von Huawei mit Chips zu beliefern. Dialog erholen sich um 2,8 Prozent.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:32 Mo, 17:56 % YTD EUR/USD 1,1776 -0,05% 1,1782 1,1801 +12,0% EUR/JPY 133,61 +0,01% 133,60 133,76 +8,7% EUR/CHF 1,1666 -0,15% 1,1684 1,1681 +8,9% EUR/GBP 0,8818 -0,11% 0,8828 1,1324 +3,5% USD/JPY 113,45 +0,05% 113,40 113,35 -3,0% GBP/USD 1,3354 +0,06% 1,3345 1,3363 +8,2% Bitcoin BTC/USD 16.760,51 -0,94% 16.628,51 16.490,39 1.655,59

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Marktteilnehmer sprachen von einer erhöhten Zurückhaltung der Investoren im Vorfeld der anstehenden Sitzungen der Notenbanken im Wochenverlauf. Eine weitere Zinserhöhung der Fed wird vom Markt fast einhellig erwartet, wichtiger sind aber Aussagen zum weiteren Zinspfad. Das kräftigste Minus wies der Schanghai-Composite auf. In Hongkong belasteten Verluste bei Versicherungswerten. In Australien ging es gegen den Trend nach oben. Der Index schloss auf dem höchsten Stand seit vier Wochen. Vor allem die Aufschläge bei den Energie- und Rohstoffwerten stützten. Marktteilnehmer verwiesen auf die weiter steigenden Öl- und Rohstoffpreise. ANZ verbesserten sich um 1,1 Prozent. Zurich Insurance kauft das Lebensversicherungsgeschäft von ANZ in Australien. Für Sunny Optical ging es in Hongkong im späten Geschäft um 7,1 Prozent abwärts. Der Hersteller von Smartphonelinsen berichtete einen 21-prozentigen Rückgang beim Absatz nach China. Die Bocom-Analysten blieben weiterhin optimistisch und sahen in Kursschwächen eine gute Kaufgelegenheit. Toshiba stiegen in Tokio um 1,7 Prozent. Der Konzern hat den Streit mit dem US-Wettbewerber Western Digital beigelegt und damit eine Hürde für die fast 18 Milliarden US-Dollar schwere Transaktion genommen. Die Ölpreise bauten ihre Vortagesgewinne weiter aus und lagen erneut auf dem höchsten Niveau seit 2015. Teilnehmer verwiesen zur Begründung auf die temporäre Schließung einer wichtigen Pumpleitung in der Nordsee.

CREDIT

Etwas eingeengt gegenüber dem Vortag zeigen sich die Risikoprämien gegen den Ausfall von europäischen Staats- und Unternehmensanleihen (CDS). Angesichts der immer weiter fallenden Liquidität in Richtung Jahresende seien die Preise aber nur noch als indikativ zu betrachten, heißt es. Denn auch die Emissionstätigkeit am Primärmarkt werde bald eingestellt. Spätestens ab Freitag werde das Jahr als abgeschlossen betrachtet.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Marke VW steigert Verkäufe kräftig um 12 Prozent im November

Die Absatzdynamik bei der Marke Volkswagen nimmt zum Jahresschluss immer mehr zu: Der Volkswagen-Konzern steigerte die Auslieferungen seiner Kernmarke im November dank guter Verkäufe in China und auch auf dem Heimatmarkt um knapp 12 Prozent auf 594.300 Fahrzeuge. Wie das Unternehmen mitteilte, wurden in den ersten elf Monaten des Jahres mit 5,64 Millionen Autos 4,0 Prozent mehr verkauft.

VC droht Ryanair mit Pilotenstreik - aber nicht an Weihnachten

Ryanair droht in Deutschland ein Arbeitskampf ihrer Piloten. Streiks bei der irischen Billigfluggesellschaft seien ab sofort jederzeit möglich, teilte die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) mit. Für Weihnachten gab die Gewerkschaft aber Entwarnung: Vom 23. Dezember nachmittags bis einschließlich 26. Dezember werde nicht gestreikt.

Dialog Semiconductor liefert erneut Adapter-Chipsatz für Huawei

Der gebeutelte deutsch-britische Halbleiterhersteller Dialog Semiconductor vertieft seine Kundenbeziehung mit dem chinesischen Smartphone-Hersteller Huawei. Die Rapid Charge-Technologie werde in Huaweis neuem Spitzenmodell Mate 10 und Mate 10 Pro zum Einsatz kommen, teilte Dialog Semiconductor am Dienstagmorgen mit.

Glencore sieht operativen Gewinn am oberen Ende der Spanne

Der Rohstoffkonzern Glencore rechnet im laufenden Jahr mit einem operativen Gewinn vor Zinsen und Steuern von 2,8 Milliarden US-Dollar. Damit erreicht das Unternehmen das obere Ende seiner Zielspanne, die es Ende Oktober bereits auf 2,6 bis 2,8 Milliarde Dollar erhöht hatte. Glencore teilte weiter mit, wie gehabt auf ergänzende Akquisitionen in Regionen und bei Rohstoffen zu setzen, in denen der Konzern bereits tätig ist.

Hochtief-Tochter Cimic erhält Zuschlag für Projekt in Melbourne

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

December 12, 2017 07:09 ET (12:09 GMT)

Die australische Hochtief-Tochter Cimic hat den Zuschlag für ein milliardenschweres Infrastrukturprojekt in Melbourne erhalten. In einem paritätischen Joint Venture mit John Holland wurde die Cimic-Tochter CPB Contractors als bevorzugter Auftragnehmer für das Design und den Bau des Projektes West Gate Tunnel ausgewählt, wie Cimic mitteilte. CPB werde daraus ein Umsatz von rund 2,49 Milliarden Dollar zufließen.

Lanxess hat Spezialchemie-Geschäft von Akzo im Blick - Agentur

Der Chemiekonzern Lanxess soll Medienberichten zufolge ein Auge auf das 10 Milliarden Dollar schwere Spezialchemie-Geschäft der niederländischen Akzo Nobel geworfen haben. Lanxess soll sich mit der Private-Equity-Firma Apollo Global Management zusammengetan haben, um für den Vermögenswert zu bieten, berichtet die Agentur Bloomberg unter Berufung auf informierte Personen. Das würde dann bedeuten, dass Lanxess gegen Bieter wie CVC Capital Partners und KKR & Co sowie Advent International und Bain Capital konkurriere.

MVV steigert trotz Umsatzrückgang Gewinn

Das Energieunternehmen MVV Energie AG hat trotz eines leichten Umsatzrückgangs im vergangenen Geschäftsjahr den bereinigten operativen Gewinn um 5 Prozent auf 224 Millionen Euro gesteigert. Aufgrund einer deutlichen Verbesserung des Finanzergebnisses stieg das bereinigte Vorsteuerergebnis um 22 Prozent auf 169 Millionen Euro. Der bereinigte Jahresüberschuss nach Fremdanteilen fiel dagegen um 2 Prozent auf 93 Millionen Euro, wie MVV mitteilte.

Autoliv will Electronik-Segment abspalten

Der schwedische Automobilzulieferer Autoliv macht Ernst mit seiner Aufspaltung. Der Verwaltungsrat habe seine strategische Überprüfung abgeschlossen und entschieden, die Elektroniksparte abzuspalten, teilte Autoliv mit. Der Bereich soll ab dem dritten Quartal 2018 als eigenständiges Unternehmen an der Börse notieren. Beide Konzernteile könnten so ihre Märkte besser mit jeweils eigenen Produktentwicklungen bedienen.

Sanofi erhält US-Zulassung für Insulin-Injektion Admelog

Der französische Pharmakonzern Sanofi hat von der US-Gesundheitsbehörde FDA die Zulassung für sein Insulin Admelog erhalten. Das Mittel wird nach Mahlzeiten von Diabetikern injiziert, die damit ihren Blutzuckerspiegel kontrollieren können, wie Sanofi mitteilte. In Europa darf das Mittel bereits seit Juli 2017 verabreicht werden.

SAS beschleunigt Kostensenkungen

Die skandinavische Fluglinie SAS weitet ihr Kostensenkungsprogramm aus, da der Markt von weiteren Kapazitäten geflutet werde und in Schweden eine Luftverkehrssteuer geplant sei. Die in Stockholm ansässige Fluggesellschaft gab bekannt, dass ihr Nettogewinn im vierten Quartal des Geschäftsjahres auf 490 (Vorjahr 591) Millionen Kronen gesunken sei. Der Umsatz sei um 4,6 Prozent auf 11,64 Milliarden schwedische Kronen gestiegen.

Seagate Technology streicht weitere 500 Stellen

Seagate plant im Rahmen des jüngsten Kostensenkungsprogramms den Abbau von 500 weiteren Arbeitsplätzen, um die Kosten weiter zu senken. Der irische Hersteller von Festplatten und Laufwerken kündigte an, dass die jüngsten Kürzungen zu 50 Millionen Dollar Vorsteuerkosten im laufenden Geschäftsjahr führen werden.

Unibail-Rodamco kauft australische Westfield für 13,3 Mrd Euro

Der französische Immobilienkonzern Unibail-Rodamco kauft den australischen Betreiber von Einkaufszentren in den USA, Westfield, für 20,8 Milliarden australische Dollar (umgerechnet 13,3 Mrd Euro). Die Westfield Corp, die in den USA unter anderem die Ladenpassage im World Trade Center in New York betreibt, stimmt ihrer Übernahme zu.

Unicredit will für 2019 wieder Ausschüttungsquote erhöhen

Die italienische Großbank Unicredit sieht sich bei ihrem Konzernumbau auf Kurs und will den Aktionären für das Geschäftsjahr 2019 erstmals wieder eine Dividende zahlen. Anlässlich des Investorentages der Bank in London erklärte CEO Jean Pierre Mustier: "Der Restrukturierungsplan Transform 2019 liegt voll im Soll und zeigt erste positive Ergebnisse, die durch eine erneute wirtschaftliche Dynamik in der gesamten Gruppe untermauert werden."

Icahn zettelt neuen Kampf um Board bei Xerox an

Der aktivistische Investor Carl Icahn legt sich erneut mit dem Kopiermachinenhersteller Xerox an. Icahn will Einfluss auf das Management nehmen und mehr Positionen im Führungsgremium besetzen. Es ist das zweite Mal in einem Zeitraum von knapp zwei Jahren, dass sich der Investor aktiv bei dem US-Unternehmen einmischt.

3M erwartet 2018 deutliches Gewinnwachstum

Der US-Mischkonzern 3M sieht sich für das kommende Jahr gut gerüstet. Das Unternehmen will seinen Gewinn 2018 deutlich steigern. Mit Blick auf die Ziele für dieses Jahr zeigt sich 3M ebenfalls optimistisch. Wie der Konzern mitteilte, ist er auf Kurs, die obere Hälfte der genannten Zielspannen bei Gewinn und Wachstum in diesem Jahr zu erreichen.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf

(END) Dow Jones Newswires

December 12, 2017 07:09 ET (12:09 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.