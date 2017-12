Die neue Hochgeschwindigkeitsstrecke zwischen Erfurt und Nürnberg ist eröffnet. Züge zwischen München und Berlin sollen es in weniger als vier Stunden schaffen. Doch längst nicht alle Zugreisenden profitieren.

Berufspendler zwischen Berlin und Frankfurt müssen jetzt ganz tapfer sein. Viele Manager nutzten den ICE-Sprinterzug am frühen Morgen, um von der Hauptstadt in die Finanzmetropole zu reisen. Wer bis vor kurzem um 6:04 Uhr in der Früh in den ICE gestiegen ist, ist schon um 9:44 Uhr in Frankfurt angekommen - quasi pünktlich zur Morgenkonferenz. 3:40 Stunden dauerte also die Fahrt, wenn alles glatt lief. Der Grund für die vergleichsweise schnelle Verbindung: Der Zug hielt nur einmal in Spandau, danach ging es ganz ohne Zwischenhalte durch Niedersachsen Richtung Süden.

Doch seit Sonntag ist damit Schluss. Die Deutsche Bahn hat auf einen neuen Fahrplan umgestellt. Erstmalig befahren die Züge die neue Schnellstrecke zwischen Nürnberg und Erfurt, die Reisezeiten zwischen Berlin und München in rund vier Stunden möglich macht - zwei Stunden schneller als heute. Für diese Verbindung von Berlin nach München ist die Fertigstellung des letzten Verkehrsprojektes Deutsche Einheit (VDE) ein mobiler Riesensprung. Doch Berufspendler zwischen Berlin nach Frankfurt haben das Nachsehen. Ihre Sprinter-Züge benötigen in Zukunft 3:52 Stunden und länger, also fast ein Plus von gut einer Viertelstunde im Vergleich zu heute.

Die Deutsche ...

