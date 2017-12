Zürich - Die Akteure im ausserbörslichen Handel der Zürcher Kantonalbank (ZKB) haben sich in der vergangenen Woche zurückhaltender als in der Vorwoche gezeigt. Die Berichtswoche habe sich mit nur wenigen Neuigkeiten in ruhigen Bahnen bewegt, so die ZKB gegenüber AWP. Die Volumen nahmen um fast 42% auf CHF 1.1 Mio. ab und die Anzahl der Abschlüsse sank um gut 13% auf 98. Der ZKB KMU Index tritt derweil mit einem Plus von 0.1% auf 1'353.27 Zähler mehr oder weniger auf der Stelle.

Mit CHF 361'700 in 13 Transaktionen erzielten die WWZ-Aktien das höchste Volumen der vergangenen Handelswoche. Dahinter setzte die ZKB in den Repower-Valoren in ebenfalls 13 Abschlüssen CHF 129'094 um. Die Papiere von Espace Real Estate generierten in fünf Trades einen Umsatz von CHF 9'550. Mit einem Plus von 1.3% schafften es die Titel auf Position zwei der Gewinneraufstellung. Die Aktien von Welinvest (+0.4%) erzielten in drei Abschlüssen das vierthöchste Volumen (CHF 68'460) und der Wochengewinner acrevis (+2,3%) generierte in vier Trades insgesamt CHF 63'840.

Auf der Verliererseite gingen die Valoren der Rigi Bahnen mit einem Minus von 8,8% am deutlichsten zurück. Die Papiere der Zürichsee Schifffahrtsgesellschaft verloren 6.0%, die Titel des Statdcasino Baden 4.2% und die Thurella-Valoren büssten 2.1% ein.

Zu sämtlichen Gewinnern und Verlierern im ZKB KMU Index gab es keine Neuigkeiten.

Auf der Nachrichtenseite stand der Mediensektor im Fokus. Die NZZ-Mediengruppe und die AZ Medien teilten mit, dass sie ein gemeinsames Joint Venture gründen, in welchem sie ihre Regionalzeitungen sowie Radio- und TV-Stationen bündeln. Die Verantwortlichen der beiden Medienhäuser bezeichneten den Zusammenschluss als "historischen Schritt in der Schweizer Mediengeschichte".

Die Plaston Gruppe legte derweil ihre Halbjahreszahlen 2017/18 vor. Demnach erwirtschaftete sie einen um 7.8% höheren Umsatz. Das operative Ergebnis lag leicht unter dem Vorjahr. Sowohl der EBIT als auch das Nettoergebnis fielen saisonal bedingt negativ aus.

Die Alpha Rheintal Bank will die Volksbank AG in St. Margrethen übernehmen. Deren Muttergesellschaft Volksbank Vorarlberg habe eine Kaufofferte für das Schweizer Tochterunternehmen unter gewissen Bedingungen angenommen, wie es hiess. Ein Kaufpreis wurde nicht genannt. (Quelle: awp)

Wochennews

Bei der Immobiliengesellschaft Espace Real Estate kommt es zu einem Wechsel an der Spitze. Nach 13 Jahren im Amt übergibt Theodor F. Kocher den Vorsitz der Geschäftsleitung per Anfang 2018 an Lars Egger, wie es in einer Mitteilung vom Montag heisst. Der 42jährige ist seit Februar 2015 bei Espace für die Leitung der Entwicklungsund Bauprojekte verantwortlich. Kocher wird derweil zur Wahl in den Verwaltungsrat vorgeschlagen. (Quelle: awp)

