ZEW-Index fällt im Dezember stärker als erwartet

Die Konjunkturerwartungen von Finanzanalysten und institutionellen Investoren für Deutschland haben sich im Dezember deutlicher verschlechtert als erwartet. Der von Zentrum für europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) erhobene Index der Konjunkturerwartungen fiel auf 17,4 Punkte von 18,7 im Vormonat. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten hingegen lediglich einen Rückgang auf 18,1 vorausgesagt.

Deutscher Maschinenbau bestätigt Wachstumsprognose

Die deutschen Maschinenbauer rechnen im nächsten Jahr mit einer anhaltenden Wachstumsdynamik. Die Produktion dürfte 2018 wie im laufenden Jahr um 3 Prozent wachsen, teilte der Branchenverband VDMA mit und bekräftigte damit Aussagen vom Herbst. Der Branchenumsatz werde entsprechend bei mehr als 230 Milliarden Euro erwartet. Als größtes Risiko sieht der Verband gegenwärtig den Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union.

VDMA sieht Brexit als aktuell größtes Risiko

Der VDMA sieht im Brexit kurzfristig das größte Risiko für den Maschinenbau. Hauptgeschäftsführer Thilo Brodtmann sagte auf der Jahrespressekonferenz, es sei offen, ob bis 2019 ein Freihandelsabkommen stehe: "Das Risiko, dass uns unterwegs die Zeit ausgeht, ist hoch." Ohne eine Zollunion drohten den heimischen Maschinenbauern beim Export Zusatzkosten von mehr als 180 Millionen Euro jährlich.

Britische Inflation im November auf Sechsjahreshoch

Die Inflationsrate in Großbritannien ist im November auf den höchsten Stand seit fast sechs Jahren geklettert. Hinter dem Anstieg stecken vor allem höhere Preise für importierte Güter, verursacht von Schwächeanfall des Pfundes nach dem Brexit-Votum. Wie die Statistikbehörde meldete, stiegen die Verbraucherpreise um 3,1 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Das ist der höchste Anstieg seit März 2012. Volkswirte hatten ein Plus von 3,0 Prozent erwartet.

Commerzbank: Deutsches Wachstum verstärkt sich 2018 auf 2,5 Prozent

Die Commerzbank rechnet wegen der außerordentlich günstigen Rahmenbedingungen damit, dass sich das Wirtschaftswachstum in Deutschland im nächsten Jahr weiter verstärken wird. "Wir rechnen für 2018 nun mit einem Plus beim realen Bruttoinlandsprodukt von 2,5 Prozent", schreibt Volkswirt Ralph Solveen. Bisher hatte die Prognose bei 2,0 Prozent gelegen, für 2017 werden 2,3 Prozent Wachstum erwartet.

Bundesregierung: Für 2017 zeichnet sich starkes BIP-Ergebnis ab

Die Bundesregierung sieht die deutsche Wirtschaft derzeit weiter in einer sehr kräftigen Verfassung. "Die Konjunktur bleibt zum Jahresende aufwärtsgerichtet", erklärte das Wirtschaftsministerium in seinem Monatsbericht. "Für das Jahr 2017 zeichnet sich insgesamt ein starkes Ergebnis für das Bruttoinlandsprodukt ab."

Zahl der Insolvenzen in Deutschland auf Mehrjahrestief

In Deutschland rutschen derzeit so wenige Unternehmen in die Insolvenz wie seit 23 Jahren nicht. Die Zahl der Unternehmensinsolvenzen ging von 21.560 auf 20.200 zurück, wie die Bonitätsprüfungsorganisation Creditreform mitteilte. Eine geringere Zahl an Unternehmensinsolvenzen wurde zuletzt im Jahr 1994 registriert - damals noch unter der alten Konkursordnung. Im Vergleich zum bisherigen Höchststand der Unternehmensinsolvenzen (2003: 39.470) haben sich die Fallzahlen aktuell fast halbiert.

Neues Rekordtief bei Wochentender der EZB

Die Nachfrage der Banken des Euroraums nach Liquidität der Europäischen Zentralbank (EZB) hat beim einwöchigen Hauptrefinanzierungsgeschäft weiter abgenommen. Wie die EZB mitteilte, wurden 1,9 nach 2,3 Milliarden Euro in der Vorwoche zum Festzinssatz von null Prozent zugeteilt. Damit wurde ein neues Rekordtief markiert.

Hendricks will Einsatz von Glyphosat weitestgehend beschränken

Bundesumweltministerin Barbara Hendricks (SPD) hat weit gehende Beschränkungen für die Verwendung des Unkrautvernichtungsmittels Glyphosat in Deutschland angekündigt. Ziel sei ein vollständiger Ausstieg, sagte Hendricks im ARD-"Morgenmagazin". Hintergrund ist ein Streit zwischen Hendricks und Landwirtschaftsminister Christian Schmidt (CSU), der einer Verlängerung der Zulassung für das Mittel in Europa im Alleingang zugestimmt hatte.

Für Europas erfolgreiche Heilung ist Griechenland das A und O

Nach langen Jahren des Niedergangs könnte sich Griechenland womöglich von den zahlreichen Rettungsprogrammen befreien. Renditehungrige Anleiheinvestoren wittern in dem langjährigen Krisenland immense Chancen. Das dritte Rettungsprogramm der Griechen soll Ende August auslaufen. Irland, Portugal und Zypern haben einen Ausstieg allesamt bereits geschafft. Jüngste Überprüfungen vom Internationalen Währungsfonds (IWF) und Eurozone-Gläubigern waren ermutigend, ganz im Gegensatz zu früheren derartigen Runden.

Bitcoins wird zu viel Aufmerksamkeit geschenkt

Bitcoins erobern die Welt. Ihr rasant wachsender Wert lässt sie schon heute größer als viele Finanzkonzerne, einige Hauptwährungen und viele Nationalökonomien werden. So zumindest lautet das Lied der Bitcoin-Enthusiasten. Und in der Tat beträgt die Marktkapitalisierung der Bitcoins heute rund 278 Milliarden US-Dollar, liegt also über dem Wert der Citigroup. Das ist zudem mehr als das Bruttoinlandsprodukt Finnlands und Griechenlands. Doch solche Vergleiche sind ziemlich weit hergeholt.

Rechnungshof will Prüfung aller Steuersubventionen

Der Bundesrechnungshof hat von der kommenden Regierung eine Überprüfung aller Steuersubventionen gefordert, um den Bundeshaushalt so auf eine gesunde Grundlage zu stellen. "Die Chancen standen selten so gut, den Bundeshaushalt zukunftsfest zu machen", sagte der Präsident der Behörde, Kay Scheller. "Eine neue Bundesregierung sollte Spielräume erarbeiten, und zwar mit einer strukturellen Konsolidierung des Haushaltes", verlangte Scheller bei einer Pressekonferenz in Berlin.

Kommunen fordern mehr Geld für jugendliche Flüchtlinge

Die Kommunen fordern vom Bund mehr Geld für die Integration unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge. "Wir wollen sehr schnell von der neuen Bundesregierung, wer immer sie stellt, die verbindliche Zusage, wir helfen euch bei der Integration dauerhaft weiter", sagte der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebundes, Gerd Landsberg.

APA: Ein Toter und 18 Verletzte bei Explosion in Gasstation in Österreich

Bei einer Explosion in einer der wichtigsten Gasstationen Österreichs ist nach Angaben der österreichischen Nachrichtenagentur APA am Dienstag ein Mensch getötet worden, mehrere weitere wurden verletzt. APA berichtete unter Berufung auf das Rote Kreuz von 18 Verletzten, ein Polizeisprecher sprach von 60 Verletzten. Die Ursache für das Unglück war zunächst unklar.

Pariser Klima-Gipfel will Zeichen gegen Trump setzen

Zwei Jahre nach dem Pariser Weltklimaabkommen sind Vertreter aus aller Welt erneut in der französischen Hauptstadt zusammengekommen. Auf dem "One Planet Summit" (Gipfel Eine Welt) beraten rund 4.000 Teilnehmer über konkrete Klimaschutz-Maßnahmen. Veranstalter sind Frankreich, die UNO und die Weltbank.

Beben der Stärke 6,2 erschüttert Südosten des Iran

Ein Erdbeben der Stärke 6,2 hat am Dienstag den Südosten des Iran erschüttert. Das Epizentrum lag nach Angaben der Erdbebenwarte der Universität Teheran bei Hedschdak in der Provinz Kerman. Im Staatsfernsehen hieß es in einer Einblendung, dass es bislang keine Berichte über mögliche Opfer oder Sachschäden gebe.

Schweden Nov Verbraucherpreise +0,2% gg Vormonat

Schweden Nov Verbraucherpreise PROGNOSE: +0,1% gg Vormonat

Schweden Nov Verbraucherpreise +1,9% gg Vorjahr

Schweden Nov Verbraucherpreise PROGNOSE: +1,8% gg Vorjahr

