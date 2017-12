Mit einem Klick zum Wertpapierdepot: 4free und ARIVA.DE kooperieren im Investment- und Depotgeschäft

Nutzerinnen und Nutzer des Börsenportals ARIVA.DE können schon bald von der Portalseite aus Wertpapierdepots bei der comdirect und Fondsdepots bei FFB anlegen und verwalten. Möglich macht dies eine neue Kooperation von ARIVA.DE mit dem Hamburger Finanzvermittler 4free AG.

Kiel/Hamburg, 12.12.2017 Börseninteressierte kennen das Portal www.ariva.de seit langem als zuverlässige Quelle für alle wichtigen Informationen zu Aktien, Devisen, Rohstoffen, Fonds und Zertifikaten. Wertpapiere kaufen können sie auf www.ariva.de nicht, handelt es sich doch um ein reines Informationsportal. Künftig allerdings wird den Nutzerinnen und Nutzern der Weg zu einem Wertpapierdepot deutlich vereinfacht. Dank einer neuen Zusammenarbeit mit dem Hamburger Fintech und Online-Vermittler 4free können Nutzerinnen und Nutzer über die Portalseite von ARIVA.DE im kommenden Jahr Wertpapierdepots bei der Direktbank comdirect und der Fondsbank FFB anlegen und verwalten. Einen entsprechenden Kooperationsvertrag haben die ARIVA.DE AG und die 4free AG jetzt unterzeichnet.

"Wir freuen uns sehr, dass wir dank der 4free AG unseren Nutzern einen weiteren Service anbieten können", sagt Robert Bölke, Portalleiter bei ARIVA.DE. "Die comdirect als Vollbank und die FFB als Fondsspezialist sind zwei starke Anbieter im Depotgeschäft." Auch Andre Baalhorn, Vorstand der 4free AG, ist von dem Nutzen der neuen Kooperation überzeugt. "Mit der Zusammenarbeit bündeln wir das Know-how von ARIVA.DE mit der Kompetenz unserer Plattform", sagt Baalhorn.

Künftig werden auf den Profilseiten von Wertpapieren auf www.ariva.de Verlinkungen zu finden sein, die Interessierte vom Börsenportal zu einer der Online-Plattformen von 4free führen. ARIVA.DE vermittelt dabei keine Anlagen und übernimmt auch keine beratende Funktion. Die Nutzer von ARIVA.DE erhalten jedoch die Möglichkeit, ihre Anlageentscheidungen schnell und komfortabel bei einem der führenden Finanzdienstleister direkt umzusetzen.

4free wiederum verfügt über alle rechtlichen Zulassungen für die Vermittlung von Wertpapiergeschäften und arbeitet als Online-Vermittler seit Jahren mit verschiedenen Depotbanken zusammen. Einen Namen gemacht hat sich 4free als Fondsdiscounter, da Fondsanteile über die Plattformen des Unternehmens meist ohne Ausgabeaufschlag erworben werden können. Die neue Kooperation mit ARIVA.DE soll im ersten Quartal 2018 technisch umgesetzt werden und umfasst im ersten Schritt Angebote von comdirect und FFB.

Über die 4free AG Die Hamburger 4free AG ist einer der führenden Fondsdiscounter in Deutschland. 4free betreut aktuell mehr als 23.000 Anleger mit einem Kundenvermögen von deutlich mehr als 500 Millionen Euro. Die 4free AG ist eine Tochtergesellschaft der Value Management & Research AG aus dem hessischen Kronberg, einer börsennotierten Holdinggesellschaft für innovative, finanztechnologiebasierte Unternehmen.

Die 4free AG ist im Jahr 2006 entstanden. 4free bietet die Möglichkeit, nahezu alle in Deutschland kaufbaren Fonds ohne Ausgabeaufschlag zu erwerben. Ebenso bietet 4free Kunden für die meisten Fonds Sparpläne ab 25 Euro pro Sparbetrag und weitere Leistungen wie vermögenswirksame Leistungen (VL-Sparpläne) oder Investmentfonds-basierte Riestersparpläne an. Partnerbanken von 4free sind comdirect, DAB, DWS Fondsplattform, European Bank for Financial Services GmbH (ebase) und die FIL Fondsbank GmbH (FFB). Außerdem vermittelt die 4free AG auch geschlossene Fonds und Zertifikate.

Über die ARIVA.DE AG Die ARIVA.DE AG ist ein führender Anbieter für Finanzdaten und Softwarelösungen für Finanzinstitute und zudem Betreiber des gleichnamigen Finanzportals. Mit durchschnittlich 35 Millionen Seitenaufrufen belegt www.ariva.de laut IVW den zweiten Rang bei den bankenunabhängigen Börsenportalen in Deutschland.

Im Bereich Softwarelösungen ist die ARIVA.DE AG Spezialist für regulatorische Anforderungen rund um Themen wie PIB, PRIIP oder MiFID. Das von ARIVA.DE entwickelte Dokumentenmanagementsystem "EasyKID" wird von renommierten Börsen und Großbanken seit Jahren erfolgreich eingesetzt. Im dritten Unternehmensfeld ist ARIVA.DE führender Anbieter von allen in Deutschland gehandelt strukturierten Stammdaten. ARIVA.DE bietet darüber hinaus auch die Programmierung und den Betrieb von Finanzapplikationen und Webseiten, Kursdatenpakete internationaler Börsen und technische Integrationsleistungen an.

Die ARIVA.DE AG ist ein Unternehmen der EQS Group aus München. ARIVA.DE hat den Hauptsitz in Kiel und eine Niederlassung in Frankfurt am Main. Das Unternehmen beschäftigt derzeit rund 110 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

