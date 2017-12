Düsseldorf (ots) - Arnold Plickert, NRW-Chef der Polizeigewerkschaft GdP, lehnt den neuen Sicherheitsvorstoß von NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) ab: "Wir brauchen in NRW keine Hilfssheriffs, sondern mehr richtige Polizisten auf der Straße. Die neue Landesregierung in NRW hat der alten stets Aktionismus in der Sicherheitspolitik vorgeworfen. Jetzt sage ich: Taxifahrer zu einer Säule der Inneren Sicherheit zu erklären - das ist erst recht Aktionismus." Reul will bei der Kriminalitätsbekämpfung künftig mit Taxifahrern, Logistik-Unternehmen und Raststättenbetreibern kooperieren. Sie sollen Auffälligkeiten melden. Plickert: "Die 110 können Taxifahrer heute auch schon anrufen. Dafür brauchen wir keine Kooperation."



