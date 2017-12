London (ots/PRNewswire) -



Von RSM gesponserte European Business Awards zeigen Talent und Erfolg auf



DIE besten Unternehmen in 34 europäischen Ländern wurden heute bei den European Business Awards, die von RSM gesponsert werden, als besonders beachtenswert mit der Auszeichnung 'Ones to Watch' geehrt.



Die 'Ones to Watch' der einzelnen Länder finden Sie unter http://www.businessawardseurope.com.



Die Unternehmen mussten, um in die 'Ones to Watch'-Liste aufgenommen zu werden, in einer der 12 European Business Awards-Kategorien außergewöhnliche Leistungen vorweisen können und die Kernwerte des Programms repräsentieren, nämlich Innovation, Erfolg und Ethos.



Adrian Tripp, CEO der European Business Awards, Europas größtem Business-Wettbewerb, der seit nunmehr 11 Jahren stattfindet, erklärte: "Wir wollten das, was wir in der Vergangenheit getan haben, weiter ausbauen und die vielen außerordentlichen unternehmerischen Erfolgsgeschichten aus ganz Europa stärker würdigen".



Er sagte weiter: "Die Talente, das Engagement und die Innovationskraft im Herzen dieser Unternehmen schaffen Arbeitsplätze und Chancen, und ihre Errungenschaften treiben den Wohlstand ihres Landes voran. Die 'Ones to Watch'-Liste wird einen Maßstab für den Erfolg der europäischen Geschäftswelt setzen".



Jean Stephens, CEO von RSM, dem sechstgrößten globalen Netzwerk unabhängiger Wirtschaftsprüfungs-, Steuer- und Beratungsgesellschaften, das als langfristiger Sponsor die Awards begleitet, sagte: "Die Auflistung unter den 'Ones to Watch' ist eine echte Auszeichnung. Bei RSM arbeiten wir mit Unternehmen in ganz Europa und darüber hinaus zusammen und beraten sie in allen Bereichen ihres Geschäfts, und wir sind leidenschaftlich daran interessiert, gutes Gelingen und Prosperität zu fördern. Wir wünschen diesen dynamischen Unternehmen viel Erfolg für die Zukunft".



Die Unternehmen auf der 'Ones to Watch'-Liste kommen aus allen Branchen, vom verarbeitenden Gewerbe bis zum Einzelhandel, von der Landwirtschaft bis zur Technologie, und allen Größenordnungen, von Start-ups bis zu milliardenschweren Unternehmen.



Jedes Unternehmen auf der Liste hat die Möglichkeit, in einer der 12 Kategorien der European Business Awards zu konkurrieren und sich den Titel als nationaler Sieger seines jeweiligen Landes zu sichern. Im Erfolgsfall nehmen die Unternehmen dann am großen Finale im Mai 2018 teil, wo die letzten 12 europäischen Gewinner bekannt gegeben werden. Sie werden auch die Möglichkeit haben, an einer öffentlichen Abstimmung teilzunehmen, die Menschen aus der ganzen Welt einbezieht, um ihr Geschäft in neue Märkte und an potenzielle Neukunden zu bringen.



Die Award-Kategorien für 2017-2018:



1. Der RSM "Entrepreneur des Jahres"-Award 2. Der ELITE-Award für die Wachstumsstrategie des Jahres 3. Innovations-Award 4. Award für internationale Expansion 5. Award für Soziale Verantwortung und Umweltbewusstsein 6. Neuunternehmen des Jahres-Award 7. Award für Arbeitsplatz- und Personalentwicklung 8. Kunden- und Marktorientierungs-Award 9. Award für Digitale Technologie 10. "Business of the Year"-Award im Umsatzbereich EUR 0 - 25M 11. "Business of the Year"-Award im Umsatzbereich EUR26M - 150M 12. "Business of the Year"-Award im Umsatzbereich EUR150M +



Die European Business Awards finden diesjährig bereits zum 11. Mal statt. Im vergangenen Jahr haben sich mehr als 33.000 Unternehmen aus 34 Ländern beteiligt. Zu den Sponsoren und Partnern zählen RSM, ELITE, PR Newswire, SDL Managed Translation und Sysdoc. http://www.businessawardseurope.com.



Weitere Informationen zum Wettbewerb erhalten Sie auf http://www.businessawardseurope.com oder telefonisch unter (+44) (0) 207 234 3535.



Informationen zu den European Business Awards:



Die European Business Awards sollen primär die Entwicklung einer stärkeren und erfolgreicheren Geschäftswelt in ganz Europa unterstützen.



Das Programm der European Business Awards dient der europäischen Unternehmenswelt in dreifacher Hinsicht:



- Es feiert und unterstützt den Erfolg von Einzelpersonen und Organisationen



- Es liefert und fördert Beispiele für Spitzenleistungen, die als nachahmenswertes Vorbild für die Geschäftswelt dienen können



- Es arbeitet mit der europäischen Unternehmenswelt zusammen, um eine Debatte über Schlüsselthemen anzuregen



Twitter: @rsmEBA



Facebook: http://www.facebook.com/businessawardseurope



LinkedIn: Unternehmensseite "The European Business Awards"



Informationen zu RSM:



RSM ist das sechstgrößte Netzwerk unabhängiger Wirtschaftsprüfungs-, Steuer- und Beratungsfirmen, das weltweit mehr als 120 Länder, 800 Niederlassungen und über 41.400 Mitarbeiter umfasst. Die Gebühreneinnahmen des Netzwerks belaufen sich auf insgesamt 4,9 Mrd. US-Dollar.



Als integriertes Team teilen wir Fähigkeiten, Einblicke und Ressourcen sowie einen kundenorientierten Ansatz, der auf einem tiefen Verständnis des Geschäfts unserer Kunden basiert, und befähigen sie auf diese Weise, mit Zuversicht voranzuschreiten und ihr volles Potenzial auszuschöpfen.



RSM ist der Hauptsponsor und das tragende Unternehmen hinter den European Business Awards, die kommerzielle Spitzenleistungen unterstützen und unternehmerische Brillanz würdigen.



RSM ist Mitglied des Forum of Firms mit dem gemeinsamen Ziel, weltweit einheitliche und hohe Qualitätsnormen für Finanz- und Wirtschaftsprüfungspraktiken zu fördern.



RSM ist die Dachmarke eines Netzwerks von unabhängigen Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsunternehmen, die eigenständig geführt werden. RSM International Limited bietet selbst keine Buchhaltungs- und Beratungsdienstleistungen an. Die Mitgliedsunternehmen verfolgen eine gemeinsame Vision, um professionelle und qualitativ hochwertige Dienstleistungen sowohl in ihren Heimatmärkten als auch für den Bedarf ihrer internationalen Kunden anzubieten. http://www.rsm.global



Informationen zu ELITE:



ELITE ist ein Vollservice-Programm, das mit Fokus auf das Verständnis der Finanzmärkte bewährte Praktiken vermitteln und Wachstumschancen für schnell wachsende Unternehmen vorantreiben soll. ELITE ist ein innovatives Programm, das auf exklusivem Training und einem Tutorenmodell basiert und durch den Zugang zur Geschäfts- und Finanzgemeinde unterstützt wird. Ziel ist es, Unternehmen auf die nächste Wachstums- und Investitionsphase vorzubereiten.



Weiterführende Informationen zum Programm und den Unternehmen und die vollständige Auflistung der Partner finden Sie unter:



http://www.elite-growth.com



Informationen zu PR Newswire:



PR Newswire ist der führende globale Anbieter von Tools für PR und Unternehmenskommunikation, mit denen Kunden neueste Nachrichten und Rich Content verbreiten können. Wir verteilen die Inhalte unserer Kunden über traditionelle, digitale und soziale Medienkanäle in Echtzeit mit voll umsetzbaren Reporting- und Monitoring-Funktionen.



Durch die Kombination des weltgrößten Multi-Channel- und multikulturellen Netzwerks für die Distribution und Optimierung von Inhalten mit umfassenden Workflow-Tools und -Plattformen bietet PR Newswire Unternehmen aus aller Welt an sämtlichen Standorten die Möglichkeit, Chancen gezielt zu ergreifen. PR Newswire betreut Zehntausende von Kunden über seine Büros in Europa, dem Nahen Osten, Afrika, Amerika und dem asiatisch-pazifischen Raum.



Weitere Informationen zu PR Newswire finden Sie unter http://www.prnewswire.co.uk



SDL Managed Translation:



SDL ist der weltweit tätige Innovator für Sprachübersetzungstechnologie, -dienstleistungen und Content Management. In den letzten 25 Jahren hat SDL transformative Geschäftsergebnisse mithilfe von differenzierten digitalen Erfahrungen mit Kunden weltweit geschaffen. Weitere Informationen zu den Sprachdienstleistungen und -technologien und Hilfestellung für die schnelle und effiziente Umsetzung von Globalisierungsmaßnahmen können Sie per E-Mail unter mantra@sdl.com anfragen oder auf http://www.sdl.com/managed-translation finden.



Sysdoc:



Sysdoc ist ein globales Unternehmen, das seinen Kunden Lösungen zur Geschäftsverbesserung anbietet, die sich durch Integrität, Engagement und Einfachheit auszeichnen. Die nachweisliche Erfolgsbilanz und ehrliche Arbeitsweise haben zu zahlreichen langfristigen Partnerschaften mit Kunden geführt, zu denen Branchenriesen aus den Bereichen Automobil, Fertigung, Telekommunikation, Bankwesen, Verlagswesen und Verteidigung gehören. Mehr dazu können Sie auf http://www.sysdocgroup.com erfahren, oder kontaktieren Sie uns unter: info@sysdoc.co.uk



Gründerpaten:



Die vier Gründerpaten sind AirX, Megazyme, Alpha Trains Group und Remedica, allesamt Mitglieder der European Business Awards-Community. Diese erfolgreichen Unternehmen sind glänzende Beispiele für die Kernwerte der Awards: Erfolg, Innovation und Ethos. Sie tragen durch ihre Schirmherrschaft zur Schaffung von erfolgreicheren Unternehmen und Geschäftszirkeln in Europa bei. Weiter Informationen zu den Gründerpaten finden Sie unter https://www.businessawardseurope.com/patrons



