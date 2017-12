Der Bundesrechnungshof schätzt die finanziellen Spielräume einer neuen Regierung auf etwa 45 Milliarden Euro. Der Betrag komme durch die jüngsten Steuereinschätzungen und den Puffer im Haushaltsentwurf zustande.

Der Bundesrechnungshof taxiert die finanziellen Spielräume einer neuen Regierung in Berlin auf etwa 45 Milliarden Euro. Er halte diese Summe für plausibel, sagte Rechnungshof-Präsident Kay Scheller am Dienstag in Berlin. Der Betrag komme durch die jüngste Steuerschätzung im November (18,9 Milliarden Euro) sowie den von der Regierung genannten Puffer im Haushaltsentwurf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...