DGAP-Media / 2017-12-12 / 13:45 Die EQS Group ist "Top-Arbeitgeber Mittelstand 2018". Diese Auszeichnung für Unternehmen in Deutschland, Österreich und der Schweiz, die von ihren aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern als besonders attraktiv eingestuft werden, vergaben in diesem Jahr erstmals FOCUS-BUSINESS und kununu, Europas führende Arbeitgeber-Bewertungsplattform. In der Studie wurden mehr als 324.000 Bewertungen von Arbeitnehmern zu insgesamt 13.000 Unternehmen untersucht. Um die Auszeichnung zu erhalten mussten mehrere Kriterien erfüllt werden, darunter eine durchschnittliche Bewertung von mindestens 4,15 auf einer Skala bis 5. "Wir freuen uns sehr über die vielen positiven Bewertungen, die zu dieser Auszeichnung geführt haben und sich auch mit den Ergebnissen unserer jährlichen Mitarbeiterumfrage decken", kommentiert Iris Hertkorn, Head of Human Resources bei der EQS Group, die erfreulichen Ergebnisse der Studie. Vor der angekündigten Investitionsoffensive mit vielen Neueinstellungen kann sich die EQS Group damit nochmals als attraktiver Arbeitgeber präsentieren: "Qualifizierte Mitarbeiter sind unser wichtigster Erfolgsfaktor und spielen im Rahmen unserer Wachstumsstrategie eine zentrale Rolle. Durch die Erweiterung unserer Unternehmensstrategie wächst auch der Personalbedarf und wir verstärken uns gerade in vielen Bereichen", sagt Christian Pfleger, COO der EQS. Eine Übersicht über die offenen Stellen für Entwickler, aber auch im Projektmanagement und Vertrieb findet sich unter www.eqs.com/de/karriere [1] *Kontakt:* Alexander Mrohs +49 (0)89 210 298-420 alexander.mrohs@eqs.com *Über EQS Group:* Die EQS Group ist ein führender internationaler Technologieanbieter für Investor Relations, Corporate Communications und Compliance. Mehr als 8.000 Unternehmen weltweit sind dank der Produkte und Services in der Lage, komplexe nationale und internationale Informationsanforderungen, Meldepflichten und Richtlinien sicher, effizient und zeitgleich zu erfüllen und Stakeholder weltweit zu erreichen. Das EQS COCKPIT, eine cloud-basierte Plattform, bildet dazu die Arbeitsprozesse von IR-, Communications- und Compliance-Managern digital ab, kommuniziert mit der Unternehmenswebsite und verbreitet Mitteilungen über eines der wichtigsten globalen Newswire. Produkte wie Websites, IR Tools, digitale Unternehmensberichte und Webcasts machen EQS Group zum digitalen Komplettanbieter. Die EQS Group wurde im Jahr 2000 in München gegründet und hat sich kontinuierlich vom Start-up zum internationalen Konzern mit Standorten in den wichtigsten Finanzmetropolen der Welt entwickelt. Der Konzern beschäftigt weltweit rund 400 Mitarbeiter. Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: EQS Group AG Schlagwort(e): Unternehmen 2017-12-12 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: EQS Group AG Karlstr. 47 80333 München Deutschland Telefon: +49(0)89 210298-0 Fax: +49(0)89 210298-49 E-Mail: info@eqs.com Internet: www.eqs.com ISIN: DE0005494165 WKN: 549416 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale), München (m:access), Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP-Media 638163 2017-12-12 1: http://public-cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=1cb8c30c9e5c1a7de30dff319045d7a4&application_id=638163&site_id=vwd&application_name=news

