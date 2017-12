Liebe Leser,

mit über 700 Filialen ist Macy's, Inc. der größte Warenhausbetreiber in den USA. Weltbekannt ist das Stammhaus in New York sowie die dort von Macy's jährlich durchgeführten Paraden zu Thanksgiving. Für den Aktienkurs fielen die letzen drei Erntedankfeste allerdings relativ mager aus. Statt Turkey gab es nur matschige Stampfkartoffeln mit dünner Soße.

Über 70 Dollar betrug der Kurs beim Allzeithoch im Juli 2015. Anschließend war jedoch Summer Sale angesagt, der sich ... (Stefan Klotter)

