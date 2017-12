Michael Hehl, Geschäftsführer von Arburg. Loßburg, eröffnet die Fakuma-Pressekonferenz des Spritzgießmaschinenherstellers. Die wirtschaftliche Situation des Unternehmens bringt er auf den Punkt: "2017 standen die Zeichen bei uns weiterhin deutlich auf Wachstum." Mittlerweile 2.800 Menschen arbeiten für das Unternehmen, 2.300 davon in Deutschland und 500 in 25 eigenen Landes-Organisationen an 33 Standorten. Auch beim Umsatz ist ein neuer Rekord in Sicht: "Den konsolidierten Umsatz von 636 Mio. EUR im Jahr 2016 werden wir in diesem Jahr deutlich übertreffen", sagt Hehl. Das wäre der vierte Umsatzrekord in Folge. Auch für das Jahr 2018 rechnet er mit einem ähnlich guten Umsatzergebnis wie 2017.

