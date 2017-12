Frankfurt (ots) -



Die Frankfurter Agentur picture alliance erweitert ihr Angebot an Royalty Free-Bildmaterial durch die Zusammenarbeit mit Panther Media auf 1,5 Millionen Motive. Im ersten Schritt ergänzen 300.000 ausgewählte Fotos und Illustrationen das Kreativangebot der dpa-Tochter und stehen über www.picture-alliance.com und picturemaxx für den weltweiten Vertrieb zur Verfügung. Im Laufe der Zusammenarbeit werden über picture alliance immer die aktuellen RF-Bilder des Foto-Marktplatzes zu finden sein.



Im Anbieterportal panthermedia.net laden täglich mehr als 50.000 Fotografen neue Royalty Free-Fotos hoch. Eine qualifizierte Bildredaktion wählt sorgfältig aus und prüft jedes Foto auf rechtliche und qualitative Voraussetzungen. Die klassischen Stock-Motive, Symbolfotos und Illustrationen sind für redaktionelle und kommerzielle Verwendungen geeignet.



Über picture alliance



Die dpa Picture-Alliance GmbH ist als 100%iges Tochterunternehmen der dpa Deutsche Presse-Agentur auf dem Gebiet der Bildproduktion, -Dokumentation und -Vermarktung eine der führenden Bildagenturen in Deutschland. Unter www.picture-alliance.com betreibt sie ein Contentportal mit aktuell 50 Mio. Bildern, Grafiken und Videos. Durch die Zusammenarbeit mit 250 Partneragenturen weltweit bietet sie eine breite Abdeckung aller wichtigen Themenbereiche - von Nachrichten, Politik, Sport, Wirtschaft über Kunst, Historie, Natur und Reise bis hin zu Entertainment und Stock. Die picture alliance ist darüber hinaus Medienpartner und offizielle Fotoagentur der Stiftung Deutsche Sporthilfe, sowie offizieller Fotopartner des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) und des Deutschen Behindertensportverbandes (DBS).



