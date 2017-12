Bad Segeberg (ots) - "Satelliteninternet hat mich vor über dreizehn Jahren überzeugt und tut es auch heute noch jeden Tag aufs Neue." Michael Göller ist Anwender der ersten Stunde. Als einer der ersten hat er sich vor über dreizehn Jahren für einen Internetzugang via Satellit entschieden. "Ich hatte damals nur eine ISDN-Verbindung. Das Internet war toll und aufregend und es gab viel zu entdecken. Es dauerte halt bloß immer so lange", so Michael Göller.



Über einen Bekannten hörte Michael Göller 2003 von Satelliteninternet. Die Installation war simpel: Ein neuer LNB auf die bereits vorhandene TV-Satellitenantenne, ein spezielles Satellitenmodem zwischen Antenne und PC.



Nach der Installation konnte Michael Göller sofort mit 1.500 kbit/s Daten empfangen. Das entsprach mehr als dem zehnfachen seiner gebündelten ISDN-Leitung. Auch 2003 wurden in vielen Regionen in Deutschland schon weitaus schnellere Verbindungen angeboten, am Wohnort von Herrn Göller war bei ISDN jedoch bereits Schluss.



Als die Filiago GmbH & Co. KG 2007 dann als erster Anbieter in Deutschland das sogenannte "2-Wege-System" eingeführt hat, mit der dann auch das Senden der Daten über Satellit möglich wurde, war Michael Göller auch wieder als einer der ersten dabei.



Die Filiago GmbH & Co. KG ist einer der führenden Internetanbieter via Satellit in Deutschland. 2016 erhielt Filiago den begehrten eco-Award in der Kategorie "Next Generation Infrastructure B2C" durch den Verband der deutschen Internetwirtschaft.



