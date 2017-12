Der schwächelnde Bezahldienst Paydirekt bekommt eine neue Führung. Christian von Hammel-Bonten soll den Dienst der deutschen Banken und Sparkassen leiten. Mit der Berufung erhofft sich Paydirekt nun neue Impulse.

Der schwächelnde Bezahldienst Paydirekt der deutschen Banken und Sparkassen tauscht seine Führungsspitze aus. Ab Mitte Dezember werde Christian von Hammel-Bonten Paydirekt leiten, teilte das Unternehmen am Dienstag in Frankfurt mit. Der 47-Jährige Wirtschaftsinformatiker hatte zuvor in der Produktentwicklung und im Vertrieb bei den Bezahldienstleistern PPRO, ...

