Die Bundesregierung fordert die britische Premierministerin May auf, die Brexit-Ergebnisse in London richtig darzustellen. Vor allem in der Frage der Brexit-Schlussrechnung habe May in London falsche Eindrücke geweckt.

Die Bundesregierung hat die britische Premierministerin Theresa May aufgefordert, die Ergebnisse der bisherigen Brexit-Verhandlungen in der Heimat richtig darzustellen. "Man muss hier genauso auftreten und sprechen, wie man das auch in London tut", sagte Europastaatsminister Michael Roth (SPD) am Dienstag am Rande eines EU-Ministertreffens in Brüssel. Er sei "etwas ...

Den vollständigen Artikel lesen ...