-84% in der Vorwoche, +24% gestern und bis zu 40% Kursgewinn heute - an der Steinhoff-Aktie führt derzeit kein Weg vorbei in den Finanzmedien. Unterm Strich verzeichnet der Möbelhändler allerdings trotz der kurzfristigen Verschnaufpause noch stets ein Minus von 87 Prozent auf Jahressicht. Prominente Geldgeber wie die Commerzbank, Citigroup, Goldman Sachs oder HSBC stehen bei...

Den vollständigen Artikel lesen ...