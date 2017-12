Die beiden Institutsteile, die bisher unter einem Dach arbeiteten, sollen künftig eigenständig weitergeführt werden. Ab Januar 2018 gibt es dann ein Fraunhofer IEE in Kassel und ein Fraunhofer IWES in Bremerhaven.Das Fraunhofer-Institut für Windenergie und Energiesystemtechnik IWES ist 2009 gegründet worden und nun auf knapp 600 Mitarbeiter angewachsen. Die beiden Institutsteile hätten in den vergangenen Jahren weitgehend unabhängige Profile entwickelt. Daher hätten Vorstand und Senat der Fraunhofer-Gesellschaft nun die Aufspaltung beschlossen, hieß es am Dienstag. Die beiden Teile würden ab Januar ...

