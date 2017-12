Die Stickoxid-Grenzwerte werden laut Deutscher Umwelthilfe in viel mehr Städten überschritten als offiziell angegeben. Das offizielle Netz an Messstationen in Deutschland sei einfach nicht verdichtet genug.

Die Grenzwerte für den Ausstoß der Stickoxide-Abgase von Dieselfahrzeugen werden aus Sicht der Deutschen Umwelthilfe in viel mehr Städten überschritten als offiziell angegeben. "Wir gehen davon aus, dass statt in 90 Städten in 300 bis 400 Orten die Grenzwerte überschritten werden", sagte der Geschäftsführer der Umwelthilfe, Jürgen Resch, am Dienstag in Berlin. Er bezog sich auf Daten nicht-öffentlicher Messungen. Das offizielle Netz an ...

Den vollständigen Artikel lesen ...