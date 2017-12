Ohne Donald Trump beraten Politiker und Unternehmer, wie der Klimaschutz nun vorangebracht werden kann. Gastgeber für den Gipfel ist Emmanuel Macron - und der französische Präsident handelt nicht ganz uneigennützig.

Dem Kampf gegen die Klimaerwärmung neuen Schwung verleihen: Mit diesem Ziel sind am Dienstag in Paris mehr als 50 Spitzenpolitiker sowie Unternehmer, Vermögensverwalter und Energie-Experten zusammengekommen. Es wurde erwartet, dass Teilnehmer milliardenschwere Projekte ankündigen, die den Ausstoß klimaverändernder Abgase reduzieren und arme Länder unterstützen sollen. Nicht eingeladen war US-Präsident Donald Trump, der das Pariser Klimaschutzabkommen verlassen will.

Demonstranten kamen im Schatten des Panthéon in Paris zusammen und forderten ein Ende aller Investitionen in die Förderung von Öl und Gas sowie in den Bergbau. Damit unterschieden sie sich kaum von den Einschätzungen der Politiker, die den Gipfel eröffneten. Sie führten an, das weltweite Finanzsystem wandele sich nicht schnell genug von den Kohlenstoffemissionen hin zu Energie- und Wirtschaftsprojekten, die den Klimawandel nicht verschärften.

Die Finanzzusagen müssten rascher vor Ort einen Wandel herbeiführen, erklärte der Ministerpräsident von Fidschi, Frank Bainimarama, ...

