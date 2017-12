Berlin (ots) -



Weihnachtshits im Lichterglanz präsentieren Semino Rossi, Helmut Lotti, Nicole, Ute Freudenberg und The Dark Tenor in Berlin, Nik P. und Sarah Jane Scott in Potsdam sowie Kerstin Ott und Olaf Berger im Spreewald. Für die stimmungsvolle Show haben Schlagerstars kürzlich im Spreewaldmuseum Lehde, auf Weihnachtsmärkten in Potsdam und Babelsberg, im Hafen Lübbenau sowie im Christmas Garden im Botanischen Garten Berlin Station gemacht.



Die Moderatorinnen Madeleine Wehle vom rbb Fernsehen und Franziska Maushake von Antenne Brandenburg waren mit unterwegs und haben den Stars bei Zimtstern und Bratapfel ganz private Weihnachtsgeheimnisse entlockt.



Für Brandenburger Familien aus Potsdam, Lübben und Lübbenau war das Finale besonders aufregend. Sie konnten die prominenten Künstler beim großen Weihnachtssingen im Christmas Garden persönlich treffen.



"Zauberhafte Weihnachten - Eine Schlagerreise durch Berlin und Brandenburg" hat am Freitag, dem 15. Dezember, um 20.15 Uhr Fernsehpremiere im rbb.



