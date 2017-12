Mainz (ots) -



Die Fußball-Bundesliga bietet in dieser Woche mit den Spieltagen 16 und 17 einen intensiven Hinrundenabschluss. Das Freitagsspiel des 17. Spieltags überträgt das ZDF live. Am 15. Dezember 2017, 20.15 Uhr, ist die Partie Borussia Mönchengladbach - Hamburger SV im Zweiten zu sehen. Moderator Jochen Breyer begrüßt die Zuschauer zu diesem Fußballabend im ZDF - mit fachkundigen Einschätzungen ist ZDF-Experte Sebastian Kehl an seiner Seite. Béla Réthy kommentiert die Begegnung als Live-Reporter im Borussia-Park.



Während für die Borussia aus Mönchengladbach als Tabellenvierter nach dem 15. Spieltag der Kurs klar Richtung Europa zeigt, kämpft der Hamburger SV weiter darum, Distanz zu den Abstiegsrängen zu schaffen. Zum Abschluss der Hinrunde wollen sowohl das Fohlen-Team um Trainer Dieter Hecking als auch der HSV mit Trainer Markus Gisdol ihre jeweilige Ausgangssituation mit Blick auf diese Saisonziele weiter stärken.



Nach dem Freitagsspiel zum Hinrundenabschluss überträgt das ZDF auch den Rückrundenauftakt in der Fußball-Bundesliga live: Am Freitag, 12. Januar 2018, 20.15 Uhr, ist die Partie Bayer 04 Leverkusen - FC Bayern München im Zweiten zu sehen.



