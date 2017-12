Von Ulrike Dauer

FRANKFURT/BERLIN (Dow Jones)--Der Lebensmittelriese Metro will die Digitalisierung in der Gastronomie europaweit mit einer neuen Online-Plattform vorantreiben. Davon erhofft sich der Konzern langfristig zusätzliche Wachstumschancen.

Die neue digitale Plattform "Digital Club" soll in einem ersten Schritt Restaurantbesitzer, Caterer und Hoteliers bei der Erstellung einer individuellen, professionellen Internetpräsenz unterstützen, gefolgt von einem Online-Reservierungstool. Beide Services sind kostenlos, auch für Nicht-Kunden von Metro und Makro. Darüber hinaus will man in Zukunft über diese Plattform den Gastronomen weitere Dienste in den Bereichen Beratung, Evaluierung und Optimierung des Geschäftsbetriebs anbieten, für die dann Gebühren fällig wären.

Eine halbe Million Kunden binnen drei Jahren

Der Digital Club startet nächstes Jahr in 13 europäischen Ländern mit den beiden kostenlosen Angeboten - Website und Reservierungstool. Schon im ersten Jahr wollen die Düsseldorfer 50.000 Kunden auf der Plattform haben. Deren Zahl soll sich 2020 auf eine halbe Million verzehnfacht haben. Aktuell nutzen laut Metro 15.000 Gastwirte und Hotelbesitzer vor allem in Deutschland und Frankreich die kostenlose Internetpräsenz.

"Bis 2020 wollen wir in Europa eine halbe Million Gastronomen erreichen und mit digitalen Lösungen versorgen", sagte Metro-Chef Olaf Koch bei der Präsentation der Pläne in Berlin.

Laut Metro ist der europäische Hotel, Restaurant- und Catering-Sektor eine der größten Branchen in Europa, extrem fragmentiert und weitgehend noch nicht digitalisiert. Der Großhandelsgigant beziffert den Umsatz der 1,8 Millionen Gastronomen in Europa auf 420 Milliarden Euro pro Jahr. Sie kaufen Waren im Wert von 120 Milliarden Euro ein.

"Das bietet enorme Chancen", so Koch. Metro will in Zukunft im Belieferungsgeschäft wachsen. Seit Juli vereinigt das Unternehmen das Großhandels- und Lebensmitteleinzelhandelsgeschäft der alten Metro-Gruppe.

Startups in den Metropolen wie Paris und Wien

Metro hat eine eigene digitale Einheit, "HoReCa.digital" aufgebaut. Über den sogenannten Metro Accelerator testet diese sowohl selbst entwickelte digitale Anwendungen für die Gastronomie als auch Entwicklungen von Startups in 500 Pilotbetrieben in Metropolen wie Berlin, Paris, Mailand, Barcelona und Wien.

"Die Chancen durch den Einsatz digitaler Lösungen (in der Gastronomie) sind umfangreich: mehr Kunden, höherer Umsatz, Entlastung von administrativen Aufgaben, Senkung der Betriebskosten und nicht zuletzt eine erhebliche zeitliche Entlastung", listete Koch auf. Ebenso würden weniger Lebensmittel verschwendet und die Zahl der Gäste verringert, die nicht erscheinen aber ihre Reservierung nicht storniert haben.

In einer nächsten Stufe sollen mit den vorhandenen Daten den Restaurants weitergehende Schritte zur Steigerung der Profitabilität angeboten werden, die gerade zusammen mit 25 Berliner Gastronomen entwickelt werden.

Metro investiert 30 Millionen Euro jährlich in seine Digitalisierungsinitiativen, die laut CEO Koch durch Einsparungen an anderer Stelle ermöglicht werden. Er will dadurch die Kundenbindung stärken und mehr Geld aus den Kunden herausholen. "In der Lebensmittelindustrie werden in Zukunft Daten die wichtigste Zutat sein", so Koch.

