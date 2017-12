WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA hat sich der Preisauftrieb auf Herstellerebene im November spürbar verstärkt. Die Erzeugerpreise erhöhten sich zum Vorjahresmonat um 3,1 Prozent, wie das US-Arbeitsministerium am Dienstag mitteilte. Der Anstieg fällt damit nicht nur stärker als von Analysten mit 2,9 Prozent erwartet aus. Auch ist es der deutlichste Zuwachs seit Januar 2012.

Im Monatsvergleich erhöhten sich die Preise, die Produzenten für ihre Güter erhalten, um 0,4 Prozent. Auch das war mehr als erwartet. Ohne schwankungsanfällige Komponenten wie Energie stiegen die Erzeugerpreise im Jahresvergleich um 2,4 Prozent und im Monatsvergleich um 0,3 Prozent.

Die Erzeugerpreise liefern Hinweise auf die Preisentwicklung auf Verbraucherebene, an der die US-Notenbank Fed ihre Geldpolitik ausrichtet. Am Mittwoch dürfte sie zum dritten Mal in diesem Jahr ihren Leitzins anheben. Neue Verbraucherpreisdaten werden ebenfalls am Mittwoch erwartet. Die gedämpfte Inflation ist ein entscheidender Grund für die nur zögerliche Zinsstraffung durch die Fed./bgf/jkr/stk

