Die SearchConsult GmbH wurde in einer Umfrage der WirtschaftsWoche zum Markt der Personalberater als "Branchen-Champion" im Bereich IT, Digitalisierung und Medien ausgezeichnet. Von Juli bis Oktober 2017 bewerteten 1.150 Personalentscheider anhand eines Fragebogens die Zufriedenheit mit über 600 Personalberatungen. Die Leistungen der Tochtergesellschaft des Personal- und Projektdienstleisters Allgeier Experts wurden dabei mit "sehr gut" (vier von fünf Sternen) bewertet. Insgesamt schaffte es SearchConsult in ihrem Segment damit unter die besten acht Personalberatungen Deutschlands.



"Diese Auszeichnung freut uns ganz besonders, da sie von unseren Kunden kommt. Sie ist eine Bestätigung für die geleistete Arbeit und den hohen Qualitätsanspruch, den wir an uns haben", so Karsten Berge, Geschäftsführer der SearchConsult GmbH. "Ich gratuliere unserem Team ganz herzlich zu diesem Ergebnis", ergänzt Markus Ley, Vorstand der Muttergesellschaft Allgeier Experts. "Gleichzeitig sehen wir die Auszeichnung natürlich als Ansporn. Im Zuge der Digitalisierung beobachten wir einen sich rapide verändernden Markt. Um auch künftig eng an den Bedürfnissen unserer Kunden und der Führungskräfte von morgen zu sein, müssen wir uns daher stets weiterentwickeln."



Die Umfrage "Deutschlands beste Personalberater" wurde in diesem Jahr zum zweiten Mal vom Fachmagazin WirtschaftsWoche in Zusammenarbeit mit Professorin Christel Gade von der IUBH Internationalen Hochschule Bad Honnef durchgeführt. Gefragt wurde insbesondere nach der Zufriedenheit mit den Headhuntern und den gelieferten Services. Unterstützt wurde die Umfrage von der "Deutschen Gesellschaft für Personalführung", dem "Bundesverband Deutscher Unternehmensberater" und dem Verband "Die Führungskräfte".



Ausführliche Informationen zur Auszeichnung finden Sie in Ausgabe 51 der WirtschaftsWoche vom 08.12.2017.



Über Allgeier Experts SE



Allgeier Experts liefert innovative Personal- und Projektservices für die digitale Zukunft. Die Division der Münchener IT-Dienstleistungsgruppe Allgeier SE betrachtet die Personalbedarfe ihrer Kunden gesamtheitlich und bietet den optimalen Mix aus Freiberuflern, Experten auf Zeit und festen Mitarbeitern aus einer Hand. Seit 1987 hat Allgeier Experts über 12.000 Projekte in IT und Engineering erfolgreich abgeschlossen. Heute vertrauen mehr als 1.000 Kunden und 100.000 Experten auf die umfangreichen Leistungen des Branchenpioniers. Mit 258 Millionen Euro Umsatz in 2016 und 1.800 Mitarbeitern zählt Allgeier Experts gemäß Lünendonk Marktsegmentstudie zu den Top-3-Personaldienstleistern für Technologieexperten in Deutschland. Mehr unter: www.allgeier-experts.com



