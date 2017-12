Der GBP/USD konnte sich schnell vom 2-Wochentief erholen und so kam es von der 1,3300 zu einer Aufwärtsbewegung um 50-60 Pips. Das Paar bewegte sich am Dienstag bereits in beide Richtungen und nun nähert es sich dem oberen Ende seiner Tagesrange, nach dem das UK CPI seinen höchsten Stand seit 2012 erreichte. Die jüngste Aufwärtsbewegung des Paares ...

Den vollständigen Artikel lesen ...