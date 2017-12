ACCRA (Dow Jones)--Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat die antiisraelischen Aktionen am Wochenende in Berlin und anderen deutschen Städten verurteilt. Die Ausschreitungen seien aus seiner Sicht "nicht nur unakzeptabel, sie sind unerträglich", sagte Steinmeier am Dienstag am Rande seines Besuchs in der ghanaischen Hauptstadt Accra.

Dass die einseitige Anerkennung Jerusalems als Hauptstadt einen Beitrag für friedlichere Verhältnisse im Nahen Osten leisten könnte, "das mag man bezweifeln", sagte Steinmeier. Die deutsche Position zu dem Thema sei bekannt. "Das rechtfertigt aber in keinster Weise Hass auf Israel und die Herabwürdigung unserer jüdischen Mitbürger und Mitbürgerinnen in Deutschland." In Deutschland dürfe kein Platz sein für alten Antisemitismus - und auch nicht für neuen, sagte Steinmeier.

Kontakt zum Autor: stefan.lange@wsj.com

DJG/stl/smh

(END) Dow Jones Newswires

December 12, 2017 08:30 ET (13:30 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.