ACCRA (Dow Jones)--Vor dem Spitzengespräch von Union und SPD zur Auslotung der Chancen für eine weitere große Koalition hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier eine direkte Einmischung vermieden. "Ich glaube, die Beteiligten, die morgen zusammen sitzen werden, sind erfahren genug, um den Druck zu spüren, die öffentliche Erwartung zu spüren, dass man zu Ergebnissen kommt", sagte Steinmeier am Dienstag bei seinem Besuch in der ghanaischen Hauptstadt Accra.

Wie diese Entscheidung auch immer aussehen werde, "das entscheidet nicht der Bundespräsident, sondern diejenigen, die für ihre Parteien und Fraktionen morgen beieinander sitzen werden", sagte Steinmeier. Er habe keine Vorstellung davon, "wie viel Zeit gebraucht wird, um zu prüfen, ob man zueinander kommt oder ob das Projekt keine Chance auf Realisierung hat." Das liege nicht in der Beurteilung des Bundespräsidenten, das sei Sache der Parteien.

Auf die Frage, ob er bei einem Scheitern der Gespräche zwischen Union und SPD einer Minderheitsregierung den Vorzug geben würde, sagte Steinmeier: "Das ist eine Perspektive, die ich jetzt nicht entfalten werde." Es sei bekannt, "dass ich mich mit all diesen Fragen beschäftigen musste in den letzten Tagen und Wochen". Jetzt müsse man erst einmal den Ausgang der Gespräche am Mittwoch abwarten.

Steinmeier hält sich mit einer Wirtschaftsdelegation noch bis Mittwoch in Ghana auf. Am Mittwochabend reist er nach Gambia weiter. Er wird am Donnerstag in Berlin zurückerwartet.

