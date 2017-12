Bingen/Mainz/Wiesbaden (ots) - 75 % sehen in einem legalisierten und zertifizierten Online-Glücksspiel aus Deutschland eine Chance zu mehr effizientem Jugendschutz. 64 % sehen in der Legalisierung die Möglichkeit, dass Personen, die ihr Spielverhalten schlecht unter Kontrolle haben, geschützt werden könnten. 70 % geben an, dass unter der Voraussetzung der Legalisierung seriöse Anbieter besser erkennbar wären, und so ein besserer Schutz vor betrügerischen Anbietern möglich wäre.



Maßnahmen zum Jugendschutz im Online-Glücksspiel werden von 92 % der Befragten als gute Idee bewertet. 72 % befürworten Altersnachweise, wenn sie international übergreifend funktionieren, und 88 % befürworten Altersnachweise, wenn sie für alle Formen von Glücksspiel gelten. 74 % der Befragten stimmen zu, dass ein verpflichtender Altersnachweis dabei helfen könnte, Minderjährige vor unkontrolliertem Spielen im Internet zu schützen. Zusammenfassend zeigen die Ergebnisse auch, dass es in Deutschland eine Vielzahl akzeptierter Altersverifikationssysteme gibt, die jedoch aufgrund mangelnder Regulierung nicht zum Einsatz kommen.



Laut aktuellem Glücksspielstaatsvertrag ist Online-Glücksspiel in Deutschland verboten, denn der Staatsvertrag sieht keine bundesdeutschen Online-Casino Lizenzen vor. Nur wenige Ausnahmen mit einer Lizenz aus Schleswig-Holstein sind beschränkt auf dieses Bundesland zugelassen. Online-Casinos mit Lizenzen aus einem EU-Mitgliedsstaat bewegen sich in einer rechtlichen Grauzone. Online-Spieler laufen damit schnell Gefahr, sich strafbar zu machen oder sich größeren Risiken durch unseriöse Anbieter auszusetzen.



Für das Glücksspielbarometer wurden von der Smartcon GmbH in Mainz im Auftrag der LÖWEN ENTERTAINMENT GmbH im November 2017 insgesamt 1.001 Online-Interviews geführt. Die Stichprobe war dabei repräsentativ für die Gesamtbevölkerung der Bundesrepublik Deutschland.



