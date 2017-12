Die deutschen Beratungszentren für zurückgekehrte Flüchtlinge in Tunesien und Marokko finden nur wenig Resonanz: Bislang habe es erst 650 Beratungen gegeben. Sie müssten sich erst etablieren, so die Bundesregierung.

Das Anfang des Jahres von der Bundesregierung gestartete Rückkehrerprogramm, mit dem Migranten bei der freiwilligen Rückkehr in ihre Heimatländer unterstützt werden sollen, stößt nur auf eine geringe Nachfrage. Bislang seien in dem neu eröffneten Beratungszentrum in Tunesien knapp 600 Personen beraten worden, darunter 21 Rückkehrer aus Deutschland, teilte eine ...

