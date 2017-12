Düren (ots) - Das Thema Essstörungen wird ab sofort in zahlreichen Berufskollegs im Regierungsbezirk Köln als Unterrichtsprogramm eingeführt. Die Auftaktveranstaltung fand heute (Dienstag, 12.12.2017) im Nelly-Pütz-Berufskolleg in Düren statt. Lehrerinnen und Lehrer von umliegenden Berufskollegs diskutierten in der Podiumsdiskussion: "Essen (k)ein Problem?" mit Jana Crämer, Autorin des Romans "Das Mädchen aus der 1. Reihe" und seit ihrer Jugend essgestört, Katja Müller, Lobby für Mädchen e. V. sowie Sandra Hambloch-Dick, pronova BKK. Mit dabei waren ebenfalls die Musiker David Müller, alias Batomae, sowie Florian Müller, die den Song "Unvergleichlich" aus der Konzert-Lesung mit Jana Crämer aufführten. Patin des Projekts "bauchgefühl" ist Aline Focken, Vize-Weltmeisterin im Ringen und Olympiateilnehmerin in Rio.



Mit der Vorstellung der Initiative und des Unterrichtsprogramms "bauchgefühl" endete die Veranstaltung.



Mit dem Projekt "bauchgefühl" wollen die Betriebskrankenkassen (BKK) in NRW mit Hilfe der Lehrerinnen und Lehrer Jugendliche und junge Erwachsene für das Thema sensibilisieren. Ziel: Essstörungen sollen erst gar nicht entstehen! Dazu erhalten die Berufskollegs Materialien zu den Themen Magersucht, Bulimie sowie Esssucht. Ebenfalls gibt die dazugehörige Website www.bkk-bauchgefuehl.de Informationen und Beratungsangebote. So wird z. B. über die Website eine kostenfreie und auf Wunsch anonyme E-Mail-Beratung angeboten.



Seit Beginn der neunziger Jahre hat die Zahl der an Essstörungen erkrankten Mädchen und jungen Frauen in den Industriestaaten stark zugenommen. Immer öfter sind auch junge Männer betroffen. Laut Robert Koch-Institut weist jedes dritte Mädchen und jeder fünfte Junge im Alter von 11 bis 17 Jahren einzelne Symptome eines gestörten Essverhaltens auf.



Für NRW ist von etwa 100.000 Magersucht- und 300.000 Bulimie-Kranken auszugehen. Neuere Forschungen gehen zudem von einer großen Zahl Betroffener aus, deren Symptome nicht eindeutig einer der Hauptformen zugeordnet werden können.



Nähere Informationen zum Thema auch im Filmbeitrag unter: www.bkk-webtv.de



