NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen sind am Dienstag mit leichten Verlusten in den Handel gestartet. Ein überraschend starker Anstieg der Erzeugerpreise habe die Kurse zum Handelsauftakt belastet. Im November waren die Preise auf Erzeugerebene im Jahresvergleich um 3,1 Prozent gestiegen. Die ist die höchste Jahresrate seit Anfang 2012.

Analysten hatten bei den Erzeugerpreisen nur eine Jahresrate von 2,9 Prozent erwartet nach 2,8 Prozent im Oktober. Die spürbar stärkere Preisentwicklung bei den Herstellern liefert Hinweise auf die allgemeine Preisentwicklung. Die Verbraucherpreisdaten für November werden am Mittwoch veröffentlicht. Zuletzt hatten sich US-Währungshüter mehrfach besorgt über eine vergleichsweise schwache Preisentwicklung gezeigt.

Der überraschend starke Anstieg der Erzeugerpreise könnte die Besorgnis innerhalb der US-Notenbank Fed etwas dämpfen und für eine größere Bereitschaft für Zinserhöhungen sprechen. Die Aussicht auf weiter steigende Leitzinsen zieht am Markt für US-Staatsanleihen die Renditen nach oben und belastet im Gegenzug die Kurse.

Zweijährige Anleihen verloren 1/32 Punkte auf 99 26/32 Punkten. Sie rentierten mit 1,84 Prozent. Fünfjährige Anleihen fielen um 2/32 Punkte auf 99 6/32 Punkten. Sie rentierten mit 2,17 Prozent. Richtungweisende zehnjährige Papiere rutschten um 2/32 Punkte auf 98 23/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,40 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren ermäßigten sich um 2/32 Punkte auf 99 12/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,78 Prozent./jkr/bgf/das

AXC0208 2017-12-12/15:24