STRASSBURG (dpa-AFX) - Fernseh- und Radiosender in der Europäischen Union sollen künftig ihre aktuellen Programme leichter online verbreiten können. Das EU-Parlament stimmte am Dienstag in Straßburg einem Verhandlungsmandat mit dem Ministerrat zu. Demnach könnten Verhandlungen über das Thema beginnen, sobald die Regierungen sich dazu eine Meinung gebildet haben. Nach Ansicht des Parlaments sollen die neuen EU-Regeln einen besseren Zugang zu Online-Nachrichten und anderen aktuellen Fernseh- und Radioprogrammen im Internet in der gesamten Europäischen Union ermöglichen.

Vor allem die Klärung der Urheberrechte für Rundfunkveranstalter und Betreiber, die Senderpakete anbieten, soll vereinfacht werden. Bisher müssten die Rundfunkanstalten das Urheberrecht sehr kurzfristig klären, künftig nach Wunsch des Parlamentes nur noch die Rechte in ihrem eigenen Land. Allerdings soll Geoblocking weiter möglich sein, wenn dies von den Rechteinhabern und Sendern vertraglich vereinbart wird. Darunter wird das Sperren von Inhalten im Netz zum Beispiel für bestimmte Länder verstanden./eb/DP/zb

