Öl zählt heute zu den Märkten mit der besten Performance, da Brent (OIL in der xStation 5) aufgrund des Pipeline-Ausfalls in der Nordsee um 1,5% zulegt. Die Pipeline bedient 85 Plattformen und ist für den Transport von bis zu 40% der Nordsee-Produktion verantwortlich. Der Ausfall kann einige Wochen dauern und schwerwiegende Störungen auf dem britischen Markt verursachen. Der Ölpreis steigt am vierten Tag in Folge und ist mit 65,70 USD der höchste Stand seit Juni 2015. Händler sollten vor allem die Widerstandslinie ...

