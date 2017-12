Dow Jones - Gemütlicher Aufwärtstrend

André Rain,

Godmode-Trader.de

Hallo zusammen,

freundlich, aber lustlos präsentierte sich gestern der Dow Jones Industrial Average. Nach einem kurzen Anstieg zu Beginn pendelte er sich seitwärts ein und beendete den Handel am Tageshoch. Heute deutet sich eine Handelseröffnung im Plus an, der Aufwärtstrend der letzten Tage scheint anzudauern.

Das Allzeithoch bei 24.534 Punkten ist jetzt zum Greifen nahe und könnte in Kürze erreicht werden. Dort wären nochmals Konsolidierungen möglich, aber nicht zwingend nötig. Geht es dann darüber hinaus, ist Platz bis zu einer Pullbacklinie bei etwa 24.740 - 24.800 Punkten. Spätestens dort ist mit ersten Rücksetzern zu rechnen. Kommen jetzt die Verkäufer in den Markt, findet der Index bei 24.320 und 24.230 Punkten Unterstützungen. Unterhalb davon trübt sich das sehr kurzfristige Chartbild ein, dann wären größere Abwärtskorrekturen denkbar.

Dow Jones Industrial Average Index: Stundenchart in Punkten: 1 Kerze = 1 Stunde (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 13.11.2017 - 11.12.2017. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: www.guidants.com

Dow Jones Industrial Average Index: Monatschart in Punkten: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.12.2012 - 11.11.2017. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: www.guidants.com

Mit dem HVB Knock-Out-Trading Tool auf Guidants können Sie künftig per Mausklick unter Chance-Risiko-Gesichtspunkten das für Ihre Tradingstrategie passende Produkt finden. Probieren Sie es aus!

Investmentmöglichkeiten

Turbo Bull auf Dow Jones Industrial Average Index für eine Spekulation auf einen Anstieg des Index

Basiswert WKN Briefkurs/EUR Basispreis/Knock-Out in Pkt. Hebel Finaler Bewertungstag Dow Jones Index HW7VPB 21,05 22.050,00 9,93 29.03.2017 Dow Jones Index HW8BAE 11,25 23.200,00 18,57 29.03.2017

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 12.12.2017; 15:22 Uhr

Turbo Bear auf Dow Jones Industrial Average Index für eine Spekulation auf einen Kursverlust des Index

Basiswert WKN Briefkurs/EUR Basispreis/Knock Out in Pkt. Hebel Finaler Bewertungstag DowJones Index HW8CRA 21,01 26.950,00 9,92 29.03.2017 DowJones Index HW7VUP 10,93 25.750,00 19,09 29.03.2017

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 12.12.2017; 15:25 Uhr

Informationen rund um die Funktionsweise von Turbo Classic-Produkte finden Sie hier bei onemarkets Wissen.

Weitere Produkte auf den Dow Jones Industrial Average Index finden Sie unter: www.onemarkets.de

CUSTOM MESSAGE GOES HERE

Dies ist eine Werbemitteilung. Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Für Produktinformationen sind allein maßgeblich der Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen. Alle Produktunterlagen und Informationen unter: www.onemarkets.de.

Funktionsweisen der HVB Produkte.

Der Beitrag Dow Jones - Gemütlicher Aufwärtstrend erschien zuerst auf onemarkets Blog (HypoVereinsbank - UniCredit Bank AG).