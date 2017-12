Rohöl: Die Rohöl-Notierungen haben sich in diesem Jahr deutlich nach oben geschoben. Insofern kann sich die OPEC auf die Schulter klopfen. Doch der Weg bleibt steinig: der globale Ölmarkt dürfte im ersten Halbjahr 2018 nach wie vor überversorgt bleiben. Gold: Der Edelmetall-Preis ist derzeit angesichts boomender Digitalwährungen, niedriger Volatilitäten an den Aktienmärkten sowie der strafferen Geldpolitik in den USA mit einer widrigen fundamentalen Lage konfrontiert. Nickel: Sorgen über China sowie Gewinnmitnahmen spekulativer Finanzanleger führten zuletzt bei den meisten Industriemetallen zu einem spürbaren Preisrückgang. Auch Nickel gab stark nach und notierte zeitweise bei 10.800 US-Dollar je Tonne auf einem Zwei-Monatstief.

Den vollständigen Artikel lesen ...