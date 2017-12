unten anbei bekommen Sie eine neue Ausgabe von unserem SI Video Talk mit folgenden Themen: - Mia, eure Aktie hatte im ersten Halbjahr einen sehr guten Lauf, ist aber in den letzten Monaten stark zurückgekommen. Was waren die Gründe für den Push im ersten Halbjahr? - Welche Art von "Sand" meinen sie - Sand für "Fracking"? - Das heißt, die Kursverluste der Aktie sind vor allem auf die langsamen Labors zurückzuführen? - Sind die Labors so langsam, weil in eurer Region derzeit so viele Explorationsarbeiten stattfinden? - Wie tief geht die Sandformation? - Habt ihr eine Idee, von welcher Quelle diese Sandformation kommt? - Aber diese Sandformation ist nicht das Ziel des Unternehmens sondern dient nur als Einnahmequelle, um die "richtige" Exploration zu...

