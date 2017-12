Die Ladesäulen des niederländischen Anbieters werden künftig von dem Münchner Großhändler vertrieben. Die Produktpalette umfasst Ladelösungen für Privatpersonen, Unternehmen und öffentliche Netzwerke.Der Münchner Großhändler Memodo wird künftig die Ladesäulen von EVBox in Deutschland anbieten. Er sei der erste deutsche Vertriebspartner des niederländischen Anbieters, hieß es am Dienstag. Die Produkte von EVBox reichten von Ladelösungen für Privatbesitzer und Unternehmen bis hin zu öffentlichen Netzwerken. Beide Unternehmen wollten der Elektromobilität in Deutschland zu einem weiteren Aufschwung ...

