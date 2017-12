Der IT-Dienstleister Atos will für 4,3 Milliarden Euro den Chipkartenhersteller Gemalto schlucken. Die Franzosen nutzen dabei aus, dass das ehemalige Technologie-Juwel seit einigen Monaten in Schwierigkeiten steckt.

Es kommt Begegnung in den französischen Informatikmarkt. Der französische IT-Dienstleister Atos, Konkurrent von IBM, hat am Dienstag ein Übernahmeangebot für den niederländischen Chipkartenhersteller Gemalto vorgelegt. Er will dafür insgesamt 4,3 Milliarden Euro investieren. Der Aufschlag auf den Schlusskurs der Aktie vom Montagabend beträgt damit rund 36 Prozent. Gemalto ist stark bei Karten für sichere Bezahlungssysteme. Das Unternehmen bezeichnete das Angebot als unerbeten, will es aber bis Ende der Woche prüfen.

"Atos und Gemalto haben dieselbe DNA. Wir sind beide Ingenieure", betonte Atos-Chef Thierry Breton bei einem Mittagessen mit Journalisten in Paris. Die Aktivitäten und Märkte ergänzten sich. "Dieses Angebot erlaubt es, einen Weltmarktführer der Technologie und Cybersicherheit zu schaffen." Breton, ehemaliger Wirtschaftsminister unter Jacques Chirac, sieht den Bereich als Zukunftsmarkt: "Daten werden immer wichtiger und man muss sie schützen." Wichtigster Atos-Aktionär ist mit rund zwölf Prozent der deutsche Siemens-Konzern.

An der Börse kam die Offerte extrem positiv an. Die Gemalto-Aktien legten am Dienstag zeitweise um fast 34 Prozent zu ...

