Bonn (ots) - Der Digital CRM Beratungs- und Technologieanbieter artegic AG wird Mitglied bei Internet Service Providers Austria (ISPA). Mit der Mitgliedschaft möchte artegic sein Engagement als führender Innovationstreiber für digitales Best-in-Class Dialogmarketing auch in Österreich weiter ausbauen.



Die ISPA - Internet Service Providers Austria - ist die Dachorganisation der österreichischen Internetwirtschaft. Ihr Anliegen ist die Gestaltung von optimalen wirtschaftlichen und rechtlichen Bedingungen für die Entwicklung des Internets. Die ISPA wurde 1997 als Verein gegründet und vertritt als freiwillige Interessensvertretung rund 220 Mitglieder aus allen Bereichen der Internetwertschöpfungskette. Durch die jahrelange aktive Rolle als Dachverband der österreichischen Internetwirtschaft und die ständige Interaktion mit öffentlichen Stellen und relevanten Gesprächspartnerinnen und -partnern ist die ISPA zu einer wichtigen Anlaufstelle für alle Internet-Belange nicht nur in Österreich, sondern auch auf europäischer Ebene geworden. Die ISPA betreibt darüber hinaus die wichtigste E-Mail Whitelist in Österreich. Whitelists sind Positivlisten, die einem gelisteten Absender eine besondere Reputation bescheinigen und seinen E-Mails eine bevorzugte Behandlung durch die E-Mail-Provider sichern.



Die artegic AG unterstützt Unternehmen beim Aufbau von kundenzentriertem, digitalen, Best-In-Class Dialogmarketing. artegic hat über 10 Jahre Erfahrung im Bereich Marketing Engineering. Das Leistungsportfolio umfasst Beratung, IT-Integration und Technologie für Realtime Marketing Automation und Online CRM. artegic ist der führende deutsche Spezialanbieter von Standardsoftware für Realtime Marketing Automation mit E-Mail und Mobile sowie Betreiber einer der größten Software-as-a-Service Plattformen für digitales Marketing in Europa. Kern der Lösungen von artegic ist die vielfach prämierte ELAINE Online Dialog CRM Suite für beeindruckendes digitales Cross-Channel Dialogmarketing in Echtzeit. 2016 wurde die Lösung von der Fachpresse zur besten europäischen Marketing Suite für kundenzentriertes Marketing gekürt.



"Als Mitglied der ISPA ist artegic Teil einer wachsenden Branchen-Community, die höchsten Wert auf ein innovatives und verantwortungsbewusstes Umfeld in der digitalen Wirtschaft legt. Wir freuen uns, ein Unternehmen begrüßen zu dürfen, das jahrelange Erfahrung im digitalen Marketing mitbringt und als führender Innovationstreiber digitaler Technologien gilt", begrüßt Generalsekretär Maximilian Schubert, artegic in der ISPA.



"artegic befasst sich seit über 10 Jahren mit erfolgreichem digitalen Marketing in internationalen Märkten. Die österreichische IPSA ist eine der wichtigsten Organisationen, die sich mit Themen der digitalen Wirtschaft befasst. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit", kommentiert Stefan von Lieven, CEO der artegic AG, die Mitgliedschaft in der ISPA.



Über ISPA



Die ISPA - Internet Service Providers Austria ist der Dachverband der österreichischen Internetwirtschaft. Sie wurde 1997 als eingetragener Verein gegründet und vertritt rund 220 Mitglieder aus den Bereichen Access, Content und Services u. a. gegenüber Politik, Verwaltung und anderen Gremien. Ziel der ISPA ist die Förderung des Internets sowie die Kommunikation der Marktteilnehmer untereinander.



