Los Angeles (ots/PRNewswire) - Jam City, ein Studio für Mobilspiele mit Sitz in Los Angeles, hat zusammen mit Warner Bros. Interactive Entertainment einen Lizenzvertrag zur Schaffung von Harry Potter: Hogwarts Mystery, bekannt gegeben, dem ersten Spiel, in dem Spieler eine eigene Figur gestalten und das Leben als Schüler von Hogwarts erleben können. Das Spiel kommt unter der Marke Portkey Games von Warner Bros. Interactive Entertainment heraus, einer neuen Sparte, die sich Spielen widmet, welche durch die Magie und Abenteuer von J.K. Rowlings Wizarding World inspiriert wurden.



"Es ist für Jam City eine Ehre, ein mobiles Spiel für eine der größten und bekanntesten Marken der Geschichte zu gestalten", sagte Chris DeWolfe, einer der Gründer und CEO von Jam City. "Wir sind ebenfalls Fans von Harry Potter und bringen den Millionen Menschen weltweit, welche seit mehr als 20 Jahren die Geschichten von Harry Potter verfolgen, deswegen großen Respekt entgegen. Dieses Spiel war für unsere Entwickler und Künstler ein echtes Vergnügen. Sie haben engagiert daran gearbeitet, allen Fans der Wizarding World von J.K. Rowling einzigartiges und magisches Spielvergnügen zu bereiten.



In diesem neuen Spiel können Fans von Harry Potter ihren Traum verwirklichen, Schüler der Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry zu werden und zu diesem Zweck ihre eigene Figur schaffen und Schuljahre in Hogwarts durchlaufen. Auf diesem Weg nehmen die Spieler an den magischen Klassen und Aktivitäten teil, die sie schätzen, darunter Defence Against the Dark Arts, Potions und Duelling Club. Die meisten der bekannten Lehrer aus Harry Potter übernehmen auch im Spiel ihre Rollen.



"Harry Potter: Hogwarts Mystery ist ein Mobilspiel, das von J.K. Rowlings faszinierenden Geschichten inspiriert wurde und es ist für die Fans eine aufregende und unterhaltsame Weise, die Wizarding World zu erleben", sagte David Haddad, Präsident von Warner Bros. Interactive Entertainment. "Es ist wunderbar, mit Jam City an diesem Spiel zu arbeiten, da das Unternehmen sich dabei bewährt hat, im Bereich mobiler Spiele umfassende und einladende Welten zu gestalten."



Harry Potter: Hogwarts Mystery ist in Lizenz von Warner Bros. Interactive Entertainment und wird im nächsten Jahr bei App Store, Google Play und im Amazon Appstore für Mobilgeräte verfügbar sein. Weitere Informationen, die über Harry Potter: Hogwarts Mystery veröffentlicht werden, und Kontakt mit weiteren Fans von Harry Potter sind unter www.facebook.com/HPHogwartsMystery/, www.twitter.com/HogwartsMystery verfügbar. Weitere Informationen sind erhältlich unter www.HarryPotterHogwartsMystery.com/.



Über Jam City:



Jam City ist weltweit führend im Bereich der mobilen Unterhaltung und liefert für Millionen Spieler weltweit soziale Spiele. Das Unternehmen wurde im Jahr 2010 von Chris DeWolfe und Aber Whitcomb, Gründern von MySpace, und Josh Yguado, zuvor Führungskraft bei 20th Century Fox, gegründet. Jam City hat beliebte und umsatzstarke Spiele geschaffen, darunter Cookie Jam, Panda Pop, Family Guy: Another Freakin' Mobile Game und Marvel Avengers Academy. Jam City ist führend unter den Firmen, die Mobilanwendungen im richtigen Maßstab verwerten. Jam City beschäftigt 500 Mitarbeiter in Studios in Seattle, San Francisco, San Diego und Buenos Aires, mit dem Hauptsitz in Los Angeles und ist weltweit geschäftlich mit Kultur und Kreativität tätig.



Über Warner Bros. Interactive Entertainment:



Warner Bros. Interactive Entertainment, ein Unternehmensbereich von Warner Bros. Home Entertainment Inc., ist ein führender, weltweit tätiger Anbieter, Entwickler, Lizenzgeber und Vertreiber interaktiver Unterhaltungsinhalte auf sämtlichen Plattformen, darunter Spiele für Konsolen, Handgeräte, Mobilgeräte und PCs für interne Titel und solche von Drittanbietern.



Über Portkey Games:



Portkey Games von Warner Bros. Interactive Entertainment ist eine Spielemarke für Spielerlebnisse auf Basis der Magie und Abenteuer von J.K. Rowlings Wizarding World. Mit diesen neuen Spielen kann man ganz eigene Abenteuer in der magischen Welt erleben.



Über die "Harry Potter"-Serie:



Harry Potter ist weiterhin ein weltweites Phänomen. Jedes der sieben Bücher der Autorin J.K. Rowling hat Verkaufsrekorde gebrochen. Die Serie hat weltweit bislang mehr als 450 Millionen Bücher verkauft und wurde in 80 Sprachen übersetzt. Die Harry-Potter-Filme, die von Warner Bros. Pictures produziert wurden, haben weltweit bislang mehr als 7,7 Milliarden USD eingespielt. Damit ist Harry Potter in der Geschichte des Filmes die Filmreihe mit der größten Bruttoeinnahme.



HARRY POTTER: HOGWARTS MYSTERY Software, © 2017 Jam City Inc. entwickelt von Jam City. Jam City® und das Logo von Jam City sind eingetragene oder nicht eingetragene Warenzeichen von Jam City Inc. PORTKEY GAMES © 2017 Warner Bros. Entertainment Inc. Alle Rechte vorbehalten. HARRY POTTER und FANTASTIC BEASTS, Verlagsrechte © J.K. Rowling. J.K. ROWLING'S WIZARDING WORLD ist ein Warenzeichen von J.K. Rowling und Warner Bros. Entertainment Inc. Figuren, Namen und einschlägige Erkennungsmerkmale von PORTKEY GAMES, HARRY POTTER: HOGWARTS MYSTERY, HARRY POTTER und FANTASTIC BEASTS sind Warenzeichen von © Warner Bros. Entertainment Inc. Alle Rechte vorbehalten.



