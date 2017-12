Campbell, Kalifornien (ots/PRNewswire) -



Centric Software freut sich die Erfolgsgeschichte mit dem Kunden YOOX NET-A-PORTER GROUP (YNAP) zu veröffentlichen. Centric Software ist die führende Lösung für das Product-Lifecycle-Management (PLM) für Unternehmen aus den Bereichen Mode, Retail, Schuhe, Outdoor, Luxusartikel und Konsumgütern.



YNAP, der weltweit führende Online Retailer für Luxus-Fashion, hat sich bei der Suche nach einer PLM-Lösung für die "Single-Version-of-the-Truth", für Centric Software entschieden.



"Wir benötigten einen ganzheitlichen Überblick über die Produktion. Wir hatten einige Erwartungen an das richtige PLM: Wir wollten den gesamten Lebenszyklus eines Produkts vom Prototyp bis zur Produktion verwalten, die Differenz zwischen dem ursprünglichen Budget, das wir für jede Marke hatten, und den tatsächlichen Kosten der bestellten Ware prüfen, die Kosten von Mustern nachverfolgen und mit den Suppliern über ein Standardformat auf einer Plattform kommunizieren können",erklärt Marco Gallo, Product Developer bei YNAP. "Uns wurde klar, dass Centric Software das beste Tool für unsere speziellen Anforderungen anbot."



"Uns wurde klar, dass Centric Software das beste Tool für unsere speziellen Anforderungen anbot."



YOOX NET-A-PORTER GROUP (YNAP) ist der weltweit führende Online Retailer für Luxus-Fashion. Die Gruppe, ein globales Unternehmen mit anglo-italienischen Wurzeln, ist das Ergebnis einer bahnbrechenden Fusion im Oktober 2015. Dieser Zusammenschluss brachte die YOOX GROUP und THE NET-A-PORTER GROUP zusammen, zwei Unternehmen, die die Luxus-Fashion Industrie seit ihrer Gründung im Jahr 2000 revolutioniert hatten.



Die YOOX NET-A-PORTER GROUP ist ein einzigartiges Unternehmen mit einem unübertroffenen Angebot. Hierzu gehören die Multi-Brand In-Season-Onlinestores NET-A-PORTER und MR PORTER und die Multi-Brand Off-Season-Onlinestores YOOX und THE OUTNET sowie zahlreiche ONLINE-FLAGSHIP-STORES, alle "Powered by YNAP". Im Rahmen eines 2012 gegründeten Joint Venture hat sich die YOOX NET -A-PORTER GROUP mit Kering zusammengetan, um die ONLINE-FLAGSHIP-STORES einiger der Luxusmarken der französischen Gruppe zu verwalten.



2016 schloss sich die YOOX NET-A-PORTER GROUP mit Symphony zusammen, einer von der Familie von Mohamed Alabbar gesteuerten Organisation, um ein revolutionäres Joint Venture und damit den unangefochtenen Marktführer für Onlinehandel im Luxusbereich im Nahen Osten zu gründen.



Dank seiner hervorragenden Position im wachstumsstarken Online-Luxussektor hat die YOOX NET-A-PORTER GROUP einen unerreichten Kundenstamm von 2,9 Millionen zahlungskräftiger Kunden und monatlich über 29 Millionen einzelne Besucher weltweit. 2016 erreichte YNAP Nettoeinnahmen in Höhe von 1,9 Milliarden Euro. Die Gruppe hat Niederlassungen und Betriebe in den USA, Europa, Japan, China und Hongkong und liefert weltweit an über 180 Länder. YOOX NET-A-PORTER GROUP ist in der Mailänder Börse als YNAP gelistet.



Ausgehend von der Hauptgeschäftsstelle im Silicon Valley und den Zweigstellen in den Trendmetropolen rund um den Globus bietet Centric Software den angesehensten Namen aus den Bereichen Mode, Retail, Schuhe, Luxus- und Outdoor-Artikel sowie Konsumgüter eine Plattform für digitale Transformation. Centric Visual Innovation Platform (VIP) ist eine visuelle, vollständig digitale Sammlung von Boards für Touchgeräte wie iPad, iPhone und großformatige Monitore mit Touchscreen. Centric VIP ändert die Art, wie Entscheidungen getroffen werden und sorgt für eine Automatisierung der Umsetzung. Auf diese Weise kann das Time-to-Market beschleunigt werden und erfolgen, ehe der Trend abflaut. Das Flaggschiff des Unternehmens, die Plattform Centric 8 für das Product-Lifecycle-Management (PLM), bietet professionelle Funktionen für Warendisposition, Produktentwicklung, Beschaffung, Unternehmensplanung sowie Qualitäts- und Forderungsmanagement, die speziell auf schnelllebige Verbraucherbranchen zugeschnitten sind. Speziell für kleine Unternehmen eignen sich die um PLM erweiterten Centric-SMB-Pakete, einschließlich innovativer Technologien und wichtiger Erkenntnisse aus der Branche.



Centric Software hat bereits verschiedene Branchenauszeichnungen erhalten, darunter den Frost & Sullivan Global Product Differentiation Excellence Award in Retail, Fashion and Apparel PLM im Jahr 2016 und der Frost & Sullivan Global Retail, Fashion and Apparel PLM Product Differentiation Excellence Award im Jahr 2012. Red Herring hat Centric 2013, 2015 und 2016 in seine Liste der Global-Top-100 aufgenommen.



