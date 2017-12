NEW YORK (dpa-AFX) - Vor dem kommenden Leitzinsentscheid sind Anleger an der Wall Street vorsichtig zu Werke gegangen. Die Standardwerte-Indizes legten am Dienstag nur etwas weiter zu, wohingegen sich Technologieaktien unter dem Strich kaum vom Fleck bewegten.

Der Dow Jones Industrial knüpfte an seine jüngsten Gewinnen an und rückte um 0,39 Prozent auf 24 481,15 Punkte vor. Damit blieb der US-Leitindex auf Tuchfühlung zu seinem bisherigen Rekordstand von rund 24 534 Zählern. Der S&P 500 rückte um 0,14 Prozent auf 2663,71 Punkte vor, während der Nasdaq 100 um 0,08 Prozent auf 6388,45 Punkte nachgab.

Die jüngste Sitzung der Fed beginnt bereits an diesem Dienstag. Die sie aber auf zwei Tage ausgelegt ist, wird ein konkreter Entscheid erst am Mittwoch erwartet. Experten gehen derzeit fest davon aus, dass die Währungshüter ihren nächsten Leitzinsschritt nach oben unternehmen werden./la/das

ISIN US2605661048 US6311011026 US78378X1072

