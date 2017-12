BERLIN (dpa-AFX) - Wegen der Rentensteigerung im kommenden Jahr werden voraussichtlich zusätzlich 54 000 Rentner Einkommenssteuer zahlen müssen. Der Staat kann mit zusätzlichen Einnahmen von 300 Millionen Euro rechnen, wie laut "RedaktionsNetzwerk Deutschland" (Mittwoch) die Antwort des Bundesfinanzministeriums auf eine Frage der Linken zeigt. Auch der Deutschen Presse-Agentur lag die Antwort vor.

Demnach werden rund 4,4 Millionen Senioren steuerpflichtig sein - fast doppelt so viele wie im Jahr 2005. Wegen der erwarteten Rentensteigerung von 3,0 Prozent in West- sowie 3,2 Prozent in Ostdeutschland werden mehr Rentner das steuerfreie Existenzminium überschreiten, das im kommenden Jahr bei 9000 Euro für Alleinstehende sowie 18 000 Euro für Paare liegt.

Linken-Rentenexperten Matthias W. Birkwald sagte: "Es ist ein Skandal, dass wir jetzt den Punkt erreichen, an dem Renten unterhalb der Armutsschwelle besteuert werden." Das Armutsrisiko beginne derzeit offiziell ab 1050 Euro Nettoeinkommen. Viele Senioren fühlten sich im hohen Alter zudem mit der Steuererklärung überfordert./bw/DP/das

