Obwohl die Kursentwicklung am Dienstag verhalten war, konnte der AUD/USD an bullish Dynamik zulegen und so wurde bei 0,7580 der höchste Stand seit dem 6. Dezember erreicht. Der Greenback konnte jedoch mit dem frühen amerikanischen Handel an Wert zulegen und so kam es zu einer Abwärtskorrektur der Gewinne, so dass der Tagesgewinn aktuell 0,4 % bei 0,7560 ...

